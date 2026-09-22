Por: EL PILON SA

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Un hecho que generó alerta en la zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar, movilizó este martes a unidades del Ejército Nacional, que atendieron el hallazgo de un cilindro sospechoso en el puente del sector conocido como Caño Blanco, ubicado en la vereda San Isidro. Según informó el medio EL PILÓN, el elemento tenía inscripciones alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), situación que encendió las alarmas entre residentes y autoridades locales.

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De inmediato, la Fuerza Pública tomó la decisión de acordonar el área preventiva y estratégicamente, con el objetivo de proteger la vida de los habitantes y transeúntes mientras se adelantaban las labores técnicas de verificación. Así lo confirmó Henry Alzate, secretario de Gobierno municipal, quien indicó a EL PILÓN que “las autoridades ya se encuentran verificando el elemento para establecer si se trata de un artefacto explosivo o de una amenaza”.

La incertidumbre giró en torno a la posible presencia de material bélico dentro del cilindro, por lo que expertos antiexplosivos del Ejército Nacional desplegaron los protocolos de seguridad requeridos. Estas acciones buscan inspeccionar el objeto minuciosamente y confirmar si corresponde a un explosivo real o si, por el contrario, se trata de una estrategia de intimidación o propaganda atribuida al ELN, grupo armado ilegal conocido por emplear este tipo de métodos en distintas regiones del país.

En medio de la operación, las autoridades reiteraron su mensaje de calma a la comunidad y solicitaron abstenerse de acercarse a la zona del hallazgo hasta que se emita el parte oficial de normalidad. Esta respuesta coordinada de la Fuerza Pública busca evitar cualquier riesgo mientras persiste la investigación sobre la naturaleza del cilindro, cuya presencia mantiene en vilo a los pobladores de este sector rural de Cesar. El acontecimiento evidencia el clima de tensión y la permanente necesidad de estrategias de seguridad en puntos críticos del territorio, donde la presencia de mensajes intimidatorios puede afectar la vida cotidiana de las comunidades.

¿Qué significa que un cilindro tenga siglas del ELN en La Jagua de Ibirico?

Que un cilindro tenga siglas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) implica que podría estar relacionado con ese grupo armado ilegal, ya sea como un artefacto explosivo o como parte de una campaña de intimidación y propaganda. Esto suele generar temor en la población y obliga a las autoridades a actuar con rapidez para garantizar la seguridad, como ocurrió en el sector de Caño Blanco.

¿Qué medidas tomó el Ejército Nacional ante el hallazgo del cilindro en Caño Blanco?

Frente al hallazgo del cilindro con supuestas siglas del ELN, el Ejército Nacional acordonó el área y desplegó expertos antiexplosivos para aplicar los protocolos de seguridad necesarios. Esta medida preventiva buscó descartar cualquier riesgo para los habitantes mientras se determinaba la naturaleza real del objeto, en coordinación con las autoridades locales de La Jagua de Ibirico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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