Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, municipio del departamento de Tolima, ha experimentado una intensa actividad sísmica en los últimos días, según reportes entregados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con el organismo, se han registrado más de 200 temblores cuya magnitud ha superado el valor de 2 en la escala local. De este total, al menos 10 eventos sísmicos han alcanzado magnitudes superiores a 4, generando un ambiente de alerta en las comunidades que siguen expectantes ante la continuidad de los movimientos telúricos. Uno de los eventos recientes, registrado a las 11:21 de la mañana del 22 de septiembre, tuvo una magnitud de 3,6 y se ubicó a una profundidad superficial, aumentando la preocupación de los habitantes por la persistencia del fenómeno.

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El SGC ha identificado este fenómeno como un enjambre sísmico. Este término técnico describe una serie de temblores que ocurren en una misma zona y durante un corto periodo de tiempo, pero a diferencia de las secuencias típicas de sismos que incluyen una réplica principal seguida de otras menores, los enjambres sísmicos no presentan un terremoto principal. Esta condición diferencia el comportamiento de los temblores actuales en Chaparral respecto a las secuencias convencionales de réplicas, aportando complejidad al análisis y manejo de la situación.

La actividad sísmica también se ha sentido en otras localidades del Tolima, provocando incluso evacuaciones preventivas en edificaciones de Ibagué. Habitantes de las zonas rurales de Chaparral han reportado daños estructurales como grietas en paredes y pisos de algunas viviendas. No obstante, las autoridades y equipos técnicos deberán analizar detalladamente estos daños para establecer su causa y el nivel de afectación, pues la relación directa entre los temblores y las grietas aún no se ha determinado de manera concluyente.

Según explicó Mónica Arcila Rivera, directora técnica encargada de Geoamenazas del SGC, en declaraciones para Blu Radio, la hipótesis principal sobre el origen del enjambre sísmico apunta a una posible redistribución de presiones en las profundidades del suelo tras el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el pasado 10 de agosto. Chaparral se ubica en una zona asociada al proceso geológico de subducción —el movimiento en que una placa tectónica se desliza bajo otra— en el occidente colombiano. Es posible que aún se presenten efectos relacionados, como transferencia de esfuerzos y alteraciones en las rocas situadas sobre la placa que subduce. Arcila manifestó que “podría” existir un vínculo entre ambos eventos, aunque aclaró que el comportamiento de los enjambres sísmicos es cambiante y resulta difícil anticipar el curso exacto que tomará la secuencia. El SGC continúa con el monitoreo intensivo para evaluar la evolución del fenómeno.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo se diferencia de las réplicas?

Un enjambre sísmico es una concentración de temblores en una zona específica durante un periodo corto, sin que exista necesariamente un sismo principal. Se diferencia de las réplicas tradicionales porque no parte de un terremoto fuerte seguido de otros menores, sino de múltiples movimientos similares en magnitud que suceden de manera continua en el tiempo y el espacio, como lo ha confirmado el Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué medidas se han tomado ante los enjambres sísmicos en Chaparral?

De acuerdo con la información reconocida en el informe, se han implementado evacuaciones preventivas en edificaciones de Ibagué a causa de la actividad sísmica. Además, equipos técnicos y autoridades se encuentran evaluando grietas reportadas por la comunidad en áreas rurales de Chaparral, para determinar el origen y gravedad de los daños asociados a los recientes sismos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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