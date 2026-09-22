Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana del martes 22 de septiembre estuvo marcada por un incidente vial en la glorieta de Buenos Aires, ubicada en Ibagué. Un tractocamión terminó fuera de la carretera después de salirse de la calzada, específicamente en la zona que conecta el parque Caiké con Cemex. Según datos recogidos por El Nuevo Día, por el momento no se reportan personas lesionadas tras el suceso, lo que ha dado un margen de tranquilidad en medio del impacto visual que dejó el vehículo encunetado a un costado de la vía.

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El accidente ocurrió mientras el clima jugaba un papel relevante, ya que en la zona se presentaban lluvias al momento de los hechos. Esta condición ambiental es una de las variables que se estudia para determinar el motivo de la pérdida de control del automotor. De acuerdo con información del medio citado, se barajan varias hipótesis: una de ellas sería la humedad del terreno, que puede haber hecho que la carretera estuviera resbaladiza y propiciara la salida del vehículo. Otra de las alternativas que indagan las autoridades apunta a un posible microsueño del conductor, es decir, un breve y peligroso lapso de sueño involuntario mientras iba al volante. No se descarta, además, que el exceso de velocidad al tomar la glorieta también haya incidido en el desenlace del incidente.

Este suceso no fue el único que alteró la dinámica vial en las inmediaciones de Ibagué. Horas antes, en otro punto de la Variante, se registró un grave accidente en el que dos menores de edad, que se desplazaban en un automóvil Suzuki, resultaron gravemente afectados. Ambos siniestros hacen que la comunidad y los usuarios de la Variante de Ibagué tengan en cuenta la necesidad de conducir con mayor precaución, sobre todo cuando las condiciones climáticas dificultan la adherencia de los vehículos en la carretera.

Tras el incidente del tractocamión, las autoridades y operarios permanecen atendiendo la emergencia. Las labores se concentran en mantener la circulación vial en la zona y en retirar el vehículo encunetado, buscando restablecer la normalidad sin mayores contratiempos para los transeúntes.

¿Cuáles son los factores que habrían influido en el accidente del tractocamión en Ibagué?

Según la información recopilada por El Nuevo Día, las hipótesis que se analizan incluyen la presencia de lluvias y humedad en la vía, un posible microsueño del conductor o el exceso de velocidad durante la toma de la glorieta. Estos factores se consideran determinantes y están siendo investigados para esclarecer las causas precisas del incidente.

¿Qué es un microsueño y por qué se menciona como posible causa de accidentes viales?

Un microsueño es un breve periodo, generalmente de segundos, en el que una persona pierde la conciencia de manera involuntaria debido al cansancio o la fatiga. Se menciona en este caso porque autoridades consideran que, si el conductor del tractocamión experimentó un microsueño, esto pudo haber sido determinante en la pérdida de control del vehículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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