Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, municipio ubicado en el sur del Tolima, enfrenta una compleja situación de emergencia debido a la concurrencia de dos graves fenómenos naturales: la actividad sísmica y los incendios forestales. Desde el fin de semana se reporta un aumento de los sismos en la zona, situación que ha puesto en alerta a la población y a las autoridades locales, según información de El Nuevo Día. Sin embargo, estos temblores no son la única preocupación en la región; actualmente, dos incendios forestales permanecen activos y demandan una intensa labor de los organismos de socorro. Estos equipos reciben apoyo tanto terrestre como aéreo para intentar controlar las llamas, lo que evidencia la magnitud del problema.

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De acuerdo con el alcalde de Chaparral, Hélver González Mora, durante la actual temporada de incendios se han visto afectadas más de 7.000 hectáreas, superficie donde se contabilizan tanto cultivos como cobertura vegetal quemada. Estas cifras reflejan la severidad y extensión de la emergencia ambiental. El mandatario local explicó además que el municipio ha tenido que responder a más de 100 incendios, con al menos cinco de estos presentando una magnitud significativa. Las condiciones climáticas, caracterizadas por altas temperaturas y la presencia de vientos fuertes, han dificultado notablemente los esfuerzos por contener el avance del fuego.

La respuesta ante esta emergencia ambiental cuenta con la participación de socorristas locales y del departamento del Huila, así como de unidades del Ejército y la Policía, quienes se han sumado a la operación mediante apoyo aéreo y terrestre, tal como lo recoge El Nuevo Día. No obstante, la labor se complica debido a que la emergencia por incendios coincide con un periodo de intensa actividad sísmica, situación que ha obligado, por ejemplo, a la suspensión temporal de las clases presenciales como una medida para proteger la vida de los habitantes del municipio. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene la vigilancia constante de los movimientos telúricos y ha informado sobre la persistencia del enjambre sísmico en el área.

La simultaneidad de ambas emergencias convierte a Chaparral en un punto crítico de atención, mientras continúan los esfuerzos por mitigar los impactos de estas amenazas sobre la población y el medioambiente.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales en Chaparral, Tolima?

Según el alcalde Hélver González Mora, la emergencia actual ha dejado más de 7.000 hectáreas afectadas en Chaparral, incluyendo daños a cultivos y vegetación, cifra que pone en evidencia la gravedad de la crisis ambiental en la región.

¿Por qué están suspendidas las clases presenciales en Chaparral?

La suspensión temporal de las clases presenciales en Chaparral responde a la actividad sísmica que se registra en el municipio, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes mientras persiste el enjambre sísmico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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