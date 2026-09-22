Por: EL PILON SA

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Las autoridades del Cesar continúan las investigaciones tras la masacre registrada en un establecimiento comercial del corregimiento de Simaña, jurisdicción de La Gloria. Según información suministrada por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, dos de las cinco víctimas fallecidas habían sido previamente objetivo de seis diligencias de registro y allanamiento desarrolladas por la Fuerza Pública en esa misma región. Estos operativos tenían como finalidad capturar a dos de las personas que finalmente resultaron asesinadas durante el ataque.

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Entre los muertos se encontraba un hombre identificado con los alias de ‘El Gordo’ o ‘Tío Omar’. Las autoridades del Cesar han señalado que este individuo era presunto cabecilla del Clan del Golfo, estructura criminal con presencia en esta parte del departamento. De acuerdo con lo explicado por Esquivel, ‘El Gordo’ estaba siendo buscado por la Policía Nacional y es considerado un líder relevante dentro del Clan del Golfo en ese territorio. La hipótesis principal que manejan las autoridades es que el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivados por una pugna criminal.

“La reacción que termina en esta masacre estaría presuntamente materializada por el ELN”, señaló el funcionario departamental, agregando que la disputa entre grupos criminales por el control territorial y de actividades ilegales elevaría el nivel de violencia en la zona. La Gobernación del Cesar indicó que una de las líneas investigativas apunta a la disputa directa por el control de rentas ilícitas, como el hurto y la extracción ilegal de combustible de oleoductos, además del tráfico de cocaína proveniente de la región del Catatumbo, una de las zonas más sensibles para estas operaciones.

El ataque, que dejó un saldo de cinco personas muertas y varios heridos entre quienes se encontraban en el establecimiento comercial, evidencia la compleja situación de seguridad que enfrenta esta zona del Cesar. Las autoridades han anunciado que en los próximos días se llevará a cabo un primer comité de evaluación destinado a analizar el impacto de las operaciones de la Fuerza Pública en la reducción de delitos en el territorio, según información de la Gobernación del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos armados están involucrados en la masacre en Simaña, Cesar?

De acuerdo con la información oficial de la Gobernación del Cesar, en la masacre ocurrida en el corregimiento de Simaña estarían involucrados el Clan del Golfo, cuyo presunto cabecilla alias ‘El Gordo’ fue una de las víctimas, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sería responsable del ataque en el marco de una disputa criminal.

¿Por qué disputan el control territorial en La Gloria, Cesar?

Las autoridades señalaron que la disputa en La Gloria estaría relacionada con el control de rentas ilegales, especialmente el hurto y extracción de combustible de los oleoductos y actividades ligadas al tráfico de cocaína procedente del Catatumbo, lo que hace de la zona un punto estratégico para grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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