Por: El Espectador

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La denuncia sobre la muerte de Mónica Liseth Beltrán, una niña de 13 años que fue reclutada por disidentes de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”, ha conmocionado a la comunidad del Catatumbo. Según la información suministrada este 21 de septiembre y respaldada por la Asociación Nacional de Víctimas, Mónica fue secuestrada en abril de 2026 en su hogar ubicado en Villas del Río, en Tibú, Norte de Santander. En el momento del secuestro, cursaba séptimo grado y vivía con su padre, Ramón Darío Beltrán, y seis hermanos. El primer informe sobre el caso fue proporcionado por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

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Los detalles posteriores a su desaparición han sido revelados en fragmentos. Tras varios meses sin comunicación, el padre de Mónica solo pudo verla en una ocasión a través de una videollamada. El desenlace llegó este domingo 20 de septiembre, cuando Ramón Darío recibió dos llamadas anónimas: la primera lo dejó incrédulo, pero la segunda, por parte de los mismos disidentes, confirmó el asesinato de la niña. Además, le enviaron un video como prueba. Aunque no existe aún una versión oficial sobre los hechos, se manejan dos posibilidades: que Mónica fue asesinada intentando escapar o en retaliación por la huida de otros menores. El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas aseguró que las autoridades recogieron el cuerpo en el sector rural de Beltrania, Tibú.

Datos de la Defensoría del Pueblo indican que entre enero y agosto de 2026 se reportaron 113 casos de reclutamiento de menores, un aparente descenso frente a años pasados; sin embargo, la entidad advirtió que esto podría deberse al temor o desconfianza de las familias para denunciar. Muchas víctimas no son siquiera registradas como tal antes de morir en hostilidades. Entre los casos registrados, el 58 % corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 42 % son niñas y adolescentes; el 24 % son indígenas, el 9 % afrocolombianos y el 67 % no corresponde a un grupo étnico identificado.

La Defensoría del Pueblo informó que el Estado Mayor Central (EMC) ha sido el grupo armado ilegal responsable del mayor número de reclutamientos de menores, con 26,5 % de los casos en 2026, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (21,2 %) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 20,4 %. Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Nariño son los departamentos más afectados. En comparación, en 2024 y 2025 se reportaron 686 y 435 casos respectivamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación del reclutamiento de menores por grupos armados ilegales en Colombia en 2026?

El reclutamiento de menores en Colombia sigue siendo una problemática grave en 2026, aunque las cifras oficiales muestran una reducción respecto a años anteriores. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto se registraron 113 casos, principalmente en departamentos como Cauca y Norte de Santander. Sin embargo, la entidad advierte que los datos pueden estar subestimados, ya que muchas familias no denuncian estos hechos por miedo o desconfianza.

¿Qué grupos armados ilegales son responsables del reclutamiento de menores según la Defensoría del Pueblo?

Según la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor Central (EMC) es señalado como el principal grupo armado responsable del reclutamiento de menores en 2026, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el ELN. Estas organizaciones desmovilizadas parcialmente de las Farc y otros actores armados continúan vulnerando los derechos de la población infantil y adolescente en zonas de conflicto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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