El presidente Abelardo De la Espriella rechazó este jueves cualquier posibilidad de hacer un canje con el Eln para conseguir la libertad de cuatro personas que permanecen secuestradas desde el pasado 17 de agosto en Norte de Santander.

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(Vea también: “Una por una; cabecilla por cabecilla”: De la Espriella lanza advertencia a bandas criminales en Bogotá)

La postura del mandatario se conoció después de que el Frente de Guerra Nororiental del Eln confirmara que mantiene en su poder al mayor Fredy Alexis Russi González, los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la Dijín, y a la ciudadana Angi Jácome.

El grupo armado también difundió una prueba de supervivencia de los tres uniformados y aseguró que los cuatro retenidos se encuentran en buenas condiciones de salud. Además, planteó la posibilidad de un eventual canje para recuperar su libertad.

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De la Espriella respondió al planteamiento del Eln

Luego de conocerse el pronunciamiento del grupo armado, De la Espriella fijó su posición a través de su cuenta de X y descartó de manera expresa un intercambio.

“El Eln confirmó que mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Dijín, y a la ciudadana Angi Jácome. Y ahora pretende hablar de un posible ‘canje’. Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, escribió.

El mandatario agregó que la orden impartida a la Fuerza Pública desde el 17 de agosto continúa vigente y anunció que las operaciones para ubicar a los secuestrados serán intensificadas.

“Desde el 17 de agosto ordené desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables. Esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones”, señaló.

La respuesta se produjo el mismo día en que se conoció la primera prueba de supervivencia de los tres policías, quienes fueron interceptados cuando se movilizaban por la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander.

El ELN confirmó que mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra DIJIN, y a la ciudadana Angi Jácome. Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026

¿Qué dijo el Eln sobre los secuestrados?

En el comunicado divulgado este jueves, el Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez confirmó que tiene en su poder a los tres integrantes de la Policía y a Angi Jácome.

Según la organización armada, los cuatro permanecen retenidos mientras adelanta una investigación sobre las actividades que, de acuerdo con su versión, adelantaban en la zona.

El Eln también afirmó que la posibilidad de recuperar la libertad mediante un canje es una alternativa que contempla.

El grupo armado hizo además señalamientos contra Angi Jácome y aseguró que tendría vínculos con integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Presidente anuncia más operaciones contra el Eln

En su mensaje, De la Espriella también advirtió que los secuestros y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública tendrán una respuesta del Estado.

“Cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”, manifestó.

El mandatario aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía emplearán su capacidad operacional contra las estructuras responsables, sus cabecillas y sus capacidades criminales, según dijo, dentro de la Constitución y la ley.

“Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos, y sin condiciones”, concluyó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.