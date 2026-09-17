Por: El Espectador

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Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso por la senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo, ambos del Centro Democrático, busca transformar la manera en que se organiza el Estado colombiano. Según se detalla en la iniciativa, el presidente Abelardo de la Espriella recibiría “facultades extraordinarias” que le permitirían fusionar, modificar o incluso eliminar ministerios y otras entidades nacionales, un movimiento que pretendería responder a necesidades de eficiencia institucional.

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De acuerdo con el articulado, el propósito principal es “eliminar duplicidades funcionales, corregir la dispersión institucional, mejorar la coordinación entre entidades, racionalizar el gasto de funcionamiento y fortalecer la eficiencia y la eficacia de la función administrativa”. Para hacerlo posible, el proyecto estipula que, si es aprobado, la Presidencia tendría un plazo de seis meses para expedir normas con fuerza de ley con el objetivo de reorganizar y racionalizar la estructura de la Administración Pública Nacional.

Los ponentes de la propuesta resaltan el compromiso de controlar el gasto público. Correa afirmó que “si de verdad queremos un Estado más eficiente, hay que empezar por reducir el gasto de funcionamiento”. Por su parte, Caicedo precisó que el objetivo es ahorrar al menos 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa aproximadamente cuarenta y dos billones de pesos colombianos, permitiendo así reducir impuestos y redirigir la inversión “donde realmente se necesita”.

Las facultades extraordinarias otorgadas al presidente permitirían desde crear, fusionar, escindir, transformar y suprimir, hasta disolver entidades y ordenar su liquidación. Además, el proyecto incluye la posibilidad de modificar la naturaleza jurídica y los objetivos de las entidades, así como reasignar funciones, competencias y recursos humanos y presupuestales. Sin embargo, se aclara que estos poderes no podrán ejercerse sobre organismos como el Banco de la República ni sobre entes de régimen especial como universidades autónomas y corporaciones regionales.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó —en medio del debate sobre el presupuesto de 2027— que la reducción y eventual fusión de ministerios será una realidad, aunque sin definir aún la cifra ni la fecha concreta para estos cambios. Gómez ve con buenos ojos la reducción de los ministerios de dieciocho a trece, alineándose con la promesa de campaña del presidente De la Espriella. Hay que destacar que cualquier modificación en el número de ministerios implica un cambio constitucional, el cual debe tramitarse ante el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de ley que otorga facultades extraordinarias al presidente?

Este proyecto busca permitir que el presidente actúe con 'facultades extraordinarias' para reorganizar la Administración Pública Nacional. Entre sus alcances estarían fusionar, modificar o eliminar ministerios y otras entidades, así como reasignar personal y presupuesto, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado y reducir el gasto público.

¿Qué significa tener “facultades extraordinarias” en la administración pública?

Tener “facultades extraordinarias” implica que el presidente, por un tiempo y con límites definidos por el Congreso, puede expedir normas con fuerza de ley para transformar la estructura y funcionamiento de entidades estatales, sin necesidad de pasar cada decisión por el Legislativo durante ese periodo. Esto busca acelerar procesos de reorganización que normalmente serían más lentos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.