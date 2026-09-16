Por: El Espectador

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El ambiente político colombiano atraviesa por un momento de tensión, especialmente en el Congreso de la República, donde el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, ha evidenciado profundas diferencias con otros sectores cercanos al presidente Abelardo de la Espriella. En ese contexto, la bancada uribista anunció una reunión clave con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que tendrá lugar en el Congreso y que apunta a debatir puntos de fricción entre los partidos y al interior mismo del oficialismo.

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La convocatoria la lideró Honorio Henríquez, presidente del Senado, quien ha buscado generar espacios de diálogo entre los 47 congresistas del Centro Democrático y altos funcionarios del gobierno de De la Espriella. Esta cita se produce en medio de una acalorada polémica tras los pronunciamientos del senador Enrique Gómez, representante del partido Salvación Nacional. Gómez señaló públicamente sus diferencias con el expresidente Uribe, llegando incluso a calificarlo de "socialdemócrata", lo que fue duramente cuestionado por figuras del uribismo como Rafael Nieto Loaiza y Hernán Cadavid. Nieto, por ejemplo, defendió al exmandatario y destacó que el respaldo a Gómez para la Comisión Primera del Senado fue fruto de acuerdos con el Centro Democrático.

El ministro Lara, al ser consultado sobre este tipo de disputas, resaltó que el Congreso es, ante todo, un espacio de debate y que las diferencias son inherentes a la vida democrática. Además, insistió en que la actuación del gobierno frente a proyectos y debates legislativos se apoya en el "principio de la transparencia". Sobre la relación con el uribismo, Lara manifestó que varias propuestas de ese partido coinciden con intereses del Ejecutivo.

Sin embargo, los desencuentros no se limitan a discursos: también abarcan críticas sobre la orientación ideológica y las alianzas del Centro Democrático, que según Gómez estaría mostrando una tendencia hacia el centro-izquierda. Estas opiniones han sido interpretadas como intentos de minar la reputación y el protagonismo político de Uribe y su partido, lo que intensifica la disputa dentro del bloque oficialista.

No obstante, las reuniones con el Ejecutivo demuestran que, a pesar de las diferencias, el Centro Democrático busca mantener diálogo y acuerdos. Prueba de ello es el encuentro con la ministra de Salud, Ana María Vesga, donde se acordó proponer una inyección de 13 billones de pesos colombianos al sistema de salud para afrontar el déficit fiscal en ese sector, propuesta liderada por Honorio Henríquez y avalada por la bancada uribista. El partido también adelanta conversaciones con otros ministros del actual gabinete sobre temas de vivienda, agricultura y ambiente.

¿Cuáles son las principales diferencias políticas entre el Centro Democrático y Salvación Nacional?

Las diferencias políticas entre el Centro Democrático y Salvación Nacional han girado en torno a la orientación ideológica y las alianzas en el Congreso. Enrique Gómez de Salvación Nacional ha acusado al uribismo de haberse desplazado hacia posturas de centro e incluso de izquierda, lo que considera incongruente con sus principios tradicionales. Estas críticas han sido vistas por dirigentes del Centro Democrático como ataques destinados a erosionar su reputación y su fuerza política.

¿Cuál es la propuesta del Centro Democrático para enfrentar la crisis del sistema de salud en Colombia?

El Centro Democrático, en reunión con la ministra de Salud, Ana María Vesga, propuso destinar 13 billones de pesos colombianos para el sistema de salud. Esta iniciativa surge ante el déficit fiscal del sector y las alertas sobre el cierre de servicios en varias regiones, con la intención de ser discutida en los próximos debates del Presupuesto General.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.