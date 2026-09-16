Por: El Espectador

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El 23 de febrero de 2026, el panorama político en Colombia se estremeció cuando José Pino, uno de los más destacados expertos en ciberseguridad, propuso en la red social X una auditoría gratuita e independiente a toda la infraestructura tecnológica de las elecciones presidenciales, con el objetivo de aportar transparencia y confianza al proceso democrático. Pino, con 15 años de experiencia pese a su juventud, ofreció analizar vulnerabilidades en el código fuente, buscar accesos no autorizados, realizar pruebas de penetración y publicar abiertamente los hallazgos, siempre que se garantizara una mesa técnica plural, acceso total a la información técnica y la transparencia ante la ciudadanía. Su iniciativa encontró eco inmediato entre algunos candidatos presidenciales, líderes de opinión y sectores ciudadanos, preocupados por la desconfianza y las acusaciones de fraude que ya pesaban sobre el proceso electoral, contexto marcado por el fenómeno de las redes sociales, donde el grito de “fraude” se ha vuelto común ante cualquier resultado inesperado.

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El caso colombiano hace eco de experiencias internacionales, como la del gobierno de Pedro Castillo en Perú, que estuvo interesado en adquirir sofisticadas herramientas de ciberinteligencia, en especial programas como Pegasus o ARPON, este último diseñado por el propio Pino. Aunque oficialmente nunca se cerraron estos negocios, las polémicas sobre su verdadero uso, potencial para el espionaje y riesgos de abuso institucional, alimentaron sospechas similares a las que afloran hoy en Colombia. El software ARPON, capaz de monitorear conversaciones y geolocalizar objetivos, fue vendido en Asia y ameritó cuestionamientos sobre su alcance y control, condiciones replicadas siempre que existen intereses en manipular o proteger información sensible.

En Colombia, la propuesta de Pino generó entusiasmo entre fuerzas políticas como el Pacto Histórico y el Centro Democrático, pero rápidamente fue retirada del debate público: el Centro Democrático borró su respaldo en X y el gobierno de Gustavo Petro guardó silencio, mientras avanzaban costosos contratos ya adjudicados para auditorías técnicas. Según el relato, a Pino le advirtieron sobre campañas de desprestigio que buscaban asociarlo con intereses extranjeros, situación que lo llevó a desistir de su idea. Así, la oportunidad de una revisión completamente independiente y a costo cero para el país se perdió, ahondando la discusión sobre las verdaderas razones detrás de estas decisiones.

La historia de Pino, marcada por el talento autodidacta desde un entorno social adverso en Tumaco hasta convertirse en uno de los principales referentes en ciberseguridad y ciberinteligencia, plantea preguntas sobre el poder, los intereses y los riesgos de quienes controlan los sistemas digitales en las democracias contemporáneas.

¿Quién es José Pino y por qué tuvo tanto impacto su propuesta de auditoría de ciberseguridad en las elecciones de Colombia?

José Pino es un experto colombiano en ciberseguridad que, tras una infancia en Tumaco y años de desarrollo autodidacta, llegó a trabajar con grandes multinacionales y Estados en la protección y análisis de sistemas críticos. Su propuesta impactó porque reunió credenciales técnicas, independencia y transparencia en un contexto de profunda desconfianza política, aportando una alternativa gratuita y ampliamente abarcadora a controles fragmentados y costosos ya contratados por el Estado.

¿Qué significa ciberinteligencia y por qué es relevante en el contexto electoral?

Ciberinteligencia es el proceso de recopilar, analizar y utilizar información de entornos digitales para anticipar, detectar y neutralizar amenazas en el ciberespacio. En procesos electorales, su relevancia radica en la protección contra ataques informáticos, manipulación de resultados y posibles fraudes, garantizando la integridad y legitimidad de sistemas y decisiones democráticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.