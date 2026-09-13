Por: El Espectador

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El actual presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez, asumió la defensa del líder del partido Centro Democrático, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, luego de que surgieran críticas desde la plenaria. Las declaraciones se produjeron tras una afirmación del senador Enrique Gómez, representante de Salvación Nacional, quien manifestó que Uribe, durante sus periodos presidenciales (2002-2010), habría aumentado el tamaño del Estado y que él mismo se identifica como “socialdemócrata”. Este señalamiento generó todo tipo de reacciones dentro del espectro político, especialmente en los sectores que tradicionalmente han defendido una visión ideológica más conservadora.

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Según información publicada por El Espectador, la respuesta de Henríquez fue contundente. Sostuvo que Uribe “siempre firme en la defensa de la seguridad, la reducción del Estado, la cohesión social, la austeridad y la confianza inversionista”, desestimando el calificativo de “socialista” lanzado por Gómez y asegurando que el expresidente ha sido una figura central de oposición ante los gobiernos de corte socialista en América Latina. Además, Henríquez criticó la postura de Gómez, a quien catalogó como alguien que no entiende la “talla de un estadista” como la de Uribe.

El debate revela fricciones al interior de la bancada de derecha, donde algunos integrantes del Centro Democrático respondieron a Gómez calificándolo como “bravo en redes”. Tanto el Centro Democrático como Salvación Nacional hacen parte del bloque oficialista que respalda al actual presidente, Abelardo de la Espriella, pero las tensiones podrían profundizarse a medida que se aproximen las elecciones regionales de 2027. Gómez, por su parte, ratificó sus críticas al señalar que “en el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autorreconocido públicamente como un socialdemócrata”.

Las diferencias en la forma como se percibe el legado de Uribe y su papel en el crecimiento del Estado durante sus gobiernos quedaron evidenciadas en el cruce de declaraciones. Este episodio refleja la creciente competencia y división de posturas dentro del bloque de derecha, justo en un período clave para la consolidación de poderes dentro del Congreso y antesala de un ciclo electoral que promete mayor confrontación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se originó la controversia entre Honorio Henríquez y Enrique Gómez sobre Álvaro Uribe?

La controversia surgió por unas declaraciones de Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien afirmó que Álvaro Uribe se identifica como “socialdemócrata” y que durante sus gobiernos se incrementó el tamaño del Estado. Esto llevó a que Honorio Henríquez, presidente del Congreso y miembro del Centro Democrático, saliera en defensa de su jefe político, reafirmando su postura en defensa de los principios conservadores y rechazando que se le etiquetara como socialista.

¿Cuál es la posición del Centro Democrático frente a las críticas sobre el legado de Álvaro Uribe?

El Centro Democrático, respaldado por declaraciones de figuras como Honorio Henríquez, sostiene que Álvaro Uribe siempre ha sido defensor de la seguridad, la austeridad, la cohesión social y la confianza inversionista, desmintiendo los señalamientos de que fuera un socialdemócrata. La colectividad considera que estas críticas responden a intereses políticos y buscan deslegitimar el legado del expresidente dentro del espectro de la derecha colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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