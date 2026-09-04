Por: El Espectador

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez compareció ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por cuatro graves hechos ocurridos en Antioquia durante los años noventa: las masacres de El Aro y La Granja, la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, en Medellín. De acuerdo con la información reportada por El Espectador, la diligencia, llevada a cabo en el búnker de la Fiscalía, duró medio día y marcó el inicio formal de la vinculación del exmandatario al proceso, regido bajo la Ley 600, un código procesal penal anterior a 2005, ya que los hechos investigados se remontan a los años 1996, 1997 y 1998.

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Álvaro Uribe, al llegar cerca de las 8:00 de la mañana, declaró a los medios su inocencia y afirmó que los señalamientos sobre vínculos con paramilitares constituyen ataques de sus adversarios políticos. Además, hizo referencia al caso de su hermano, Santiago Uribe Vélez, condenado por su participación con el grupo Los 12 Apóstoles, insistiendo en que la condena es injusta y producto de las opiniones de sus detractores.

Según la fiscalía, la investigación busca esclarecer si existió algún vínculo entre Uribe y la expansión de grupos paramilitares en el norte de Antioquia, precisamente cuando era gobernador del departamento. Un enfoque particular ha sido la masacre de San Roque, perpetrada por un grupo paramilitar que utilizó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, entonces propiedad de la familia Uribe. La Fiscalía señala la existencia de pruebas que, presuntamente, ubican a Álvaro Uribe como facilitador de acciones ilegales de esa organización, conocida posteriormente como Bloque Metro.

En cuanto a la masacre de La Granja, ocurrida en junio de 1996, se documenta que 30 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) irrumpieron en el corregimiento, asesinando y torturando a cuatro personas. Un año después, el horror se repitió en El Aro, donde cerca de 150 paramilitares asesinaron a 17 habitantes, desplazaron a toda la población y saquearon el caserío. Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, es considerado testigo clave, asegurando que la masacre de El Aro fue organizada por intermediarios cercanos a Uribe.

Jesús María Valle, principal denunciante de estos hechos, fue asesinado en febrero de 1998, poco después de exponer ante la Fiscalía omisiones de la administración de Uribe. El ente investigador plantea la hipótesis de que, a través de su secretario de gobierno, Uribe pudo haber influido en el homicidio de Valle por orden de Carlos Castaño.

Por su parte, abogados de víctimas, como Miguel Ángel del Río Malo, destacan la coherencia de los testimonios y ven la indagatoria como un avance, aunque tardío, en la búsqueda de justicia. Aún se espera la reprogramación de nuevas sesiones para continuar el proceso investigativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los hechos investigados contra Álvaro Uribe por la Fiscalía?

La Fiscalía investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación o posible omisión en las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996), la creación de estructuras paramilitares en San Roque y el homicidio de Jesús María Valle. Todas estas situaciones están relacionadas con la expansión de los grupos de autodefensa en Antioquia mientras Uribe era gobernador del departamento.

¿Por qué la indagatoria contra Uribe se realizó bajo la Ley 600?

La indagatoria se desarrolla bajo la Ley 600, que es el antiguo código de procedimiento penal en Colombia, debido a que los hechos investigados ocurrieron antes del año 2005. Este marco legal determina los procedimientos aplicables para investigaciones y juicios sobre delitos cometidos en ese periodo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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