El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante una intervención en la que habló sobre la estrategia de seguridad de su Gobierno y el papel que deben cumplir las autoridades territoriales.

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El mandatario aseguró que los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público deben convertirse en espacios para tomar decisiones, asignar responsabilidades y hacer seguimiento a las acciones contra la criminalidad.

Sin embargo, durante su intervención hizo especial énfasis en los contactos que puedan establecer funcionarios públicos con estructuras armadas ilegales.

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De la Espriella aseguró que ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con organizaciones que el Gobierno considera terroristas y advirtió que quienes crucen esa línea deberán responder ante la justicia.

El mensaje tuvo como destinatario particular al gobernador de Nariño.

De la Espriella le dijo al gobernador de Nariño: “Está advertido”

Durante su intervención, el presidente hizo una advertencia directa a Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño.

“Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, manifestó De la Espriella.

Según De la Espriella, cualquier contacto de ese tipo debe estar sometido a los mecanismos institucionales establecidos por el Gobierno y no puede realizarse de manera clandestina.

“Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, afirmó el presidente.

La declaración se produjo mientras el mandatario explicaba su visión sobre el funcionamiento de los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público.

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De la Espriella dijo que no permitirá acuerdos “por debajo de la mesa”

El jefe de Estado también cuestionó cualquier eventual acercamiento entre autoridades locales y grupos armados que no sea conocido por las instituciones nacionales.

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, afirmó.

El mensaje se enmarcó en la política de seguridad que pretende implementar el Gobierno y en la exigencia de resultados concretos a las autoridades territoriales.

De la Espriella aseguró que no está interesado únicamente en aumentar las cifras de operaciones de la Fuerza Pública, sino en que las acciones tengan un impacto directo sobre la población.

En ese sentido, puso como ejemplo situaciones como la extorsión y el control territorial ejercido por grupos armados.

“No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región”, sostuvo.

El presidente planteó así que la evaluación de su política de seguridad deberá hacerse a partir de resultados que puedan ser percibidos por los ciudadanos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.