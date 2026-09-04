Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella encabezó una reunión clave con las y los mandatarios locales durante la cumbre de gobernadores que tuvo lugar este viernes 4 de septiembre en Mompox, departamento de Bolívar. El contexto de la cita estuvo marcado por la reciente emergencia del terremoto de magnitud 7,4 y los incendios forestales que afectan especialmente a Tolima. Al evento acudieron figuras importantes como el ministro del Interior, Rodrigo Lara; la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie; y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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En su intervención, la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora Rafaela Cortés, resaltó el compromiso de los gobiernos regionales en la búsqueda de soluciones conjuntas: "los gobernadores no esperamos que el Gobierno nacional haga la tarea por nosotros. Tenemos equipos, proyectos, conocimiento territorial y capacidad de ejecución. Queremos hacer nuestra parte y trabajar de la mano del presidente". Además, destacó la apertura al diálogo mostrada por el Ejecutivo en los primeros días de gestión de acuerdo con lo informado.

Uno de los puntos principales abordados fue la reducción presupuestal proyectada para 2027–2028, ya que según la FND, el Plan de Recursos contempla ingresos corrientes de COP 21,4 billones, cifra inferior en COP 4,1 billones frente al presupuesto vigente de COP 25,5 billones. De acuerdo con Cortés, este recorte impactaría la capacidad de inversión en las regiones, por lo que solicitó construir el próximo presupuesto nacional con base en proyecciones actualizadas y una revisión conjunta con los departamentos.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, indicó que los recursos de participación regional en los ingresos del país han caído, pasando del 42,4 % en 2001 al 26,8 % proyectado para 2025, lo que representa pérdidas de COP 548 billones para municipios y departamentos. Señaló también que la Nación maneja recursos que no ejecuta con eficacia en los territorios.

En cuanto al impacto del terremoto, Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, alertó sobre la falta de un Plan Nacional de Reasentamientos en Colombia, lo que obliga a cada departamento a gestionar sus emergencias sin un lineamiento técnico común. Propuso que, a través del Fondo Adaptación o el Fondo Milagro, se elabore un instrumento nacional articulado para una respuesta más eficaz.

Respecto a salud, los dirigentes plantearon acciones urgentes: mejorar la liquidez de los prestadores, recalcular las Unidades de Pago por Capacidad (UPAC) según la complejidad y situación epidemiológica de los territorios, reactivar la cadena de medicamentos y fortalecer la gobernanza de los departamentos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por COP 41,5 billones —el 92,6 % vencidas hace más de 60 días— y que 315 hospitales públicos enfrentan saneamientos fiscales, afectando servicios básicos como pediatría y oncología.

En respuesta, el ministro Lara confirmó el compromiso del Gobierno de ceñirse al artículo 356 de la Constitución y anunció el avance de una ley de competencias que establezca criterios diferenciados para los territorios. Como cierre, el ministro informó sobre la elaboración de un Estatuto Antiterrorista enfocado en atacar las rentas criminales y fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectará la reducción presupuestal a los departamentos según la FND?

De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos (FND), la disminución de COP 4,1 billones en los recursos proyectados para las regiones limitará considerablemente la capacidad de inversión pública en infraestructura y servicios sociales, motivo por el cual se propuso una revisión conjunta del presupuesto nacional basada en cifras actualizadas.

¿Cuáles son los principales problemas del sistema de salud mencionados en la cumbre de gobernadores?

Según lo expuesto en la cumbre, las deudas acumuladas de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), la falta de liquidez en los prestadores, las dificultades en la cadena de suministros y la vulnerabilidad de servicios como pediatría y oncología fueron identificados como desafíos urgentes que requieren soluciones inmediatas y estructurales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.