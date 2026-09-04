El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, un presunto francotirador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que, según el mandatario, “participó en la planeación de un atentado contra mi vida”.
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Detalló que “información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí”.
El presidente Abelardo de la Espriella anuncia que fue capturado alias Firu o Firulais, presunto francotirador del Eln. Esto se sabe.Lee También
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Asimismo, De la Espriella dijo que ‘Firulais’, integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del Eln, especializado en acciones de francotiro, “tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego” y su captura se produjo el jueves 3 de septiembre en Ocaña, Norte de Santander, “a través de inteligencia y la Dijín, en coordinación con la Operación Esparta”.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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