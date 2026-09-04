Por: Caracol TV

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, un presunto francotirador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que, según el mandatario, “participó en la planeación de un atentado contra mi vida”.

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Detalló que “información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí”.

Asimismo, De la Espriella dijo que ‘Firulais’, integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del Eln, especializado en acciones de francotiro, “tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego” y su captura se produjo el jueves 3 de septiembre en Ocaña, Norte de Santander, “a través de inteligencia y la Dijín, en coordinación con la Operación Esparta”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.