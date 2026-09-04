Del 9 al 12 de septiembre de 2026, la ciudad de Medellín asumirá un rol protagónico en la medicina de América Latina al albergar el XL Congreso Nacional de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. El evento, organizado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Plaza Mayor bajo el lema “Ciencia e Innovación”.

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Esta cuadragésima edición se proyecta como el encuentro académico más relevante de la especialidad en Colombia, con un aforo estimado de cerca de 1.500 asistentes entre especialistas, residentes y profesionales de la salud. Durante cuatro jornadas intensas, la agenda abordará los principales avances tecnológicos, la seguridad del paciente y los desafíos éticos que atraviesan a la práctica quirúrgica contemporánea.

La programación científica contempla bloques temáticos simultáneos centrados en actualizaciones de cirugía estética y reconstructiva tanto corporal como facial. Entre los temas destacados figuran las técnicas avanzadas en rinoplastia, contorno corporal, cirugía mamaria, mamoplastia de reducción, blefaroplastia, cirugía maxilofacial, regeneración cutánea, manejo de quemaduras, cirugía de mano y microcirugía.

Un componente clave del simposio será la participación de conferencistas nacionales e internacionales procedentes de diversos países de América, Europa y otras regiones del mundo. Su presencia nutrirá el debate científico con un enfoque multidisciplinario sobre el estado del arte en los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

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La seguridad clínica ocupará un lugar central en los paneles de discusión, con especial énfasis en los protocolos para la lipoinyección y liposucción, la prevención de complicaciones en implantes mamarios, la explantación y el abordaje de las secuelas por biopolímeros. Asimismo, se analizarán los progresos en cirugía mínimamente invasiva y la integración de nuevas tecnologías aplicadas a la planificación quirúrgica.

El Congreso también servirá de plataforma para debatir asuntos regulatorios e institucionales de máximo impacto nacional. Los expertos abordarán la defensa de la especialidad médico-quirúrgica, el avance de las leyes contra el uso indebido de biopolímeros y el proyecto de ley que busca establecer garantías normativas estrictas para los pacientes que se someten a procedimientos estéticos en el país.

Para incentivar la investigación médica, durante el evento se realizarán concursos que premiarán los mejores trabajos científicos en las categorías de investigación, innovación y estudios desarrollados por médicos residentes. Además, los miembros de la SCCP celebrarán su asamblea general ordinaria para definir y elegir a la nueva junta directiva del gremio.

La convención adquiere un carácter histórico al coincidir con el 70.° aniversario de la fundación de la SCCP, instituida en 1956. “Llegar a la edición número 40 del Congreso Nacional en el año en que la SCCP cumple 70 años representa una oportunidad para mirar la evolución de nuestra especialidad y discutir hacia dónde debemos avanzar. La ciencia, la formación continua y la seguridad del paciente son fundamentales”, destacó la doctora Damaris Romero Chamorro, presidente de la entidad.

En el marco de la conmemoración de sus siete décadas de trayectoria y sus 950 miembros en diez seccionales, el congreso desplegará actividades culturales y reconocimientos académicos. Entre ellas resalta una presentación histórica sobre la evolución de la especialidad desde mediados del siglo XX y la ceremonia oficial de inauguración.

Finalmente, la SCCP ratificará su compromiso pedagógico mediante la tercera edición del Taller de Periodismo de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Este espacio buscará capacitar a comunicadores y periodistas en el uso de un lenguaje técnico riguroso y en la comprensión de los riesgos y realidades clínicas de los procedimientos, fomentando una cobertura mediática ética y fundamentada en evidencia científica.

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