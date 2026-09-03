Por: EL PILON SA

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En las últimas horas, las redes sociales han sido escenario de una oleada de versiones no verificadas que rodearon la salud de Juancho de la Espriella, uno de los acordeoneros más reconocidos del vallenato en Colombia. Algunos mensajes, sin respaldo en fuentes oficiales, indicaban que el músico habría recibido un diagnóstico de cáncer y enfrentaría un complicado estado de salud. Incluso se llegó a especular sobre una relación entre el cambio de imagen del cantante Silvestre Dangond y un supuesto gesto de apoyo hacia De la Espriella debido a esa supuesta situación de enfermedad.

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La preocupación entre sus seguidores y en los círculos aficionados al vallenato fue inmediata, motivando que el propio Juancho de la Espriella saliera públicamente a desmentir los rumores. De acuerdo con su mensaje, replicado en su cuenta de Instagram, el acordeonero aseguró categóricamente que su estado físico es óptimo y que los rumores no tienen fundamento alguno. De la Espriella enfatizó: “Gracias a Dios estoy excelentemente bien de salud, grabando nuevo CD, terminando la gira con Silvestre, de gira con Los de Juancho, estoy perfecto”. Con estas palabras, el artista dejó claro que, contrario a lo afirmado en redes sociales, continúa normalmente con sus proyectos musicales y compromisos profesionales.

El músico, quien actualmente se encuentra participando en la gira de reencuentro con Silvestre Dangond y realiza presentaciones junto a su grupo ‘Los de Juancho’, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado tanto a periodistas como a la opinión pública. Instó a acudir siempre a fuentes oficiales y medios de comunicación confiables antes de difundir información delicada, especialmente cuando se trata de salud. Según sus propias palabras: “Averigüen, hagan noticias con contenido, con seriedad. Con la salud de las personas no se juega. Estoy perfectamente bien, gracias a Dios, mejor que nunca”.

De esta forma, Juancho de la Espriella busca poner punto final a las especulaciones y dejar claro ante sus admiradores que sigue plenamente activo y presente en los escenarios del país, enfocado en la música y su carrera artística.

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Juancho de la Espriella?

De acuerdo con declaraciones directas de Juancho de la Espriella, publicadas en su cuenta oficial de Instagram, el artista aseguró que se encuentra “excelentemente bien de salud” y que continúa enfocado tanto en grabaciones musicales como en sus giras. No hay información oficial ni evidencia que respalde los rumores sobre problemas graves de salud, por lo que el acordeonero descartó tajantemente cualquier afectación.

¿Por qué surgieron rumores sobre el estado de salud de Juancho de la Espriella?

Los rumores surgieron a raíz de publicaciones en redes sociales que no contaban con respaldo de fuentes oficiales ni medios reconocidos. Se mencionó incluso el cambio de imagen del cantante Silvestre Dangond como un supuesto gesto de solidaridad, pero Juancho de la Espriella desmintió cualquier diagnóstico grave y pidió acudir siempre a medios serios para evitar la difusión de noticias falsas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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