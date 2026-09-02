Por: EL PILON SA

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Un episodio realmente inesperado y cargado de romanticismo tuvo lugar este martes primero de septiembre en las playas de Marbella, ciudad costera reconocida en Málaga, al sur de España. El protagonista fue el cantante vallenato Silvestre Dangond, oriundo de Urumita, quien, mientras se grababa a sí mismo interpretando a capela su conocido éxito ‘Cásate conmigo’, fue testigo de un momento digno de película: a pocos metros de él, un hombre se encontraba arrodillado en la arena, pidiéndole matrimonio a su pareja. Lo que hace esta situación aún más singular es que la pareja estaba completamente ajena al hecho de que Silvestre, nada menos que el autor de su ‘banda sonora’ para la ocasión, estaba presente en vivo mientras sellaban su compromiso frente al mar.

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El propio artista fue quien compartió el video del especial instante en sus historias de Instagram durante la mañana de hoy. Según lo mostrado por Dangond, él mismo se mostró sorprendido por la coincidencia de estar interpretando, justo en ese preciso momento, el tema que se ha convertido en una especie de himno para matrimonios y propuestas de matrimonio. Las imágenes revelan cómo la casualidad unió dos historias paralelas: la del cantante, instalado en la playa ensayando, y la de los desconocidos que eligieron ese mismo lugar y hora para dar un paso trascendental en su relación.

Este episodio anecdótico se produce mientras el cantante se encuentra en Marbella, ultimando detalles para un evento de gran relevancia, de acuerdo con la información suministrada. Dangond participará el jueves tres de septiembre en los Premios Juventud dos mil veintiséis, gala que tendrá un carácter histórico al celebrarse por primera vez en territorio europeo, específicamente en el icónico anfiteatro Starlite. No solo interpretará oficialmente su tema ‘Cásate conmigo’ durante la transmisión televisada, sino que también asumirá el reto de competir por el galardón en tres categorías: ‘Tropical Hit’, ‘Mejor álbum tropical’ y ‘Tropical Mix’.

Así, esa inolvidable coincidencia en la playa no solo marca una anécdota para la pareja, sino también un recuerdo más en la carrera de Silvestre Dangond, justo en la antesala de una de sus citas más importantes en el panorama internacional.

¿Cómo ocurrió el encuentro entre Silvestre Dangond y la pareja que se comprometió en Marbella?

La casualidad unió los caminos de Silvestre Dangond y una pareja que se comprometía en la playa de Marbella, de acuerdo con las imágenes que el propio cantante compartió. Mientras Dangond interpretaba ‘Cásate conmigo’, la pareja vivía el momento crucial de su propuesta matrimonial unos metros atrás, sin saber que su instante especial tenía como fondo la voz en vivo del reconocido cantante.

¿Por qué Silvestre Dangond estaba en Marbella antes de los Premios Juventud 2026?

Silvestre Dangond se encontraba en Marbella ajustando detalles previos a su presentación en los Premios Juventud dos mil veintiséis, evento que por primera vez se celebrará en Europa, según se indica en la información del artista. Además de interpretar su tema durante la gala, Dangond compite en tres categorías, y la ciudad española fue el escenario de uno de los momentos más llamativos de su visita.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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