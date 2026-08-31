Por: Portal Bogotá

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La riqueza gastronómica de Bogotá encontró un espacio de reconocimiento y fortalecimiento a través de la iniciativa Afro Sabor Master, desarrollada en el marco del cierre del contrato 412-2025 de la Línea Diferencial Étnica. Esta propuesta, impulsada por el proyecto “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, tuvo como principal objetivo dar visibilidad a los emprendimientos locales de Barrios Unidos y resaltar la diversidad cultural que caracteriza a la capital colombiana, usando la cocina del Pacífico como pieza central.

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De acuerdo con la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá, Afro Sabor Master reunió a 10 restaurantes emblemáticos del sector: Los Primos del Chocó, Restaurante del Pacífico y del Caribe, Vamos al Pacífico, Capillas del Mar, Reina del Valle, Pescadería del Chocuano, Playas del Pacífico, Sabor y Sazón, Semi Mar y La Perla del Pacífico. Estos establecimientos participaron durante aproximadamente 20 días en una competencia que incluyó categorías como mejor plato, mejor sazón, mejor sancocho, mejor arroz de coco y mejor arroz marinero.

La estrategia fue integral y contó con activaciones de marca, creación de contenidos audiovisuales y una fuerte presencia en redes sociales, además de una página web diseñada para que la ciudadanía pudiera conocer cada propuesta, sus ubicaciones y votar por sus favoritas. Según Luis Alberto Cortés Palomino, integrante de Afro Sabor Master, el reto era “fortalecer a nuestros emprendedores y hacer visible la gastronomía”, destacando el papel de la cocina como medio para exaltar la cultura afro y sus tradiciones.

Para incentivar la participación más allá del entorno virtual, en las mesas de los restaurantes se dispusieron códigos QR que facilitaban el acceso a la plataforma de votaciones, permitiendo que cualquier persona que visitara uno o varios locales pudiera votar por sus opciones predilectas, como explicó Robert Valencia Contón, coordinador del proyecto 412-2025. Esta estrategia condujo a una sólida respuesta ciudadana: se registraron más de 6.000 votos a través de Instagram y la página web oficial.

El proceso concluyó con la premiación de los restaurantes más votados. Reina del Valle, dirigido por Marta Lucía Ibarbo (calle 66 #15-99), fue el gran ganador, recibiendo un bono de Makro por un millón de pesos, mientras que el segundo lugar fue para Sabor y Sazón, liderado por Elsa Morales (calle 64 #16-24), quien recibió un bono por 500.000 pesos. La experiencia de Afro Sabor Master demuestra que la gastronomía puede convertirse en una importante herramienta para promover la diversidad y fortalecer los pequeños negocios que mantienen vivas las tradiciones culturales de Barrios Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el objetivo principal del concurso Afro Sabor Master en Barrios Unidos?

El objetivo fundamental de Afro Sabor Master, según información oficial, fue visibilizar y fortalecer los emprendimientos gastronómicos liderados por la comunidad afro en Barrios Unidos, resaltando la diversidad cultural y promoviendo la cocina del Pacífico a través de una competencia orientada a atraer nuevos clientes y crear oportunidades para los restaurantes locales.

¿Cómo funcionaba el sistema de votaciones en Afro Sabor Master y cuál fue el impacto ciudadano?

El sistema de votaciones combinó estrategias presenciales y digitales, permitiendo que los clientes votaran por sus restaurantes favoritos mediante códigos QR ubicados en las mesas y a través de la web y redes sociales. Gracias a esta metodología, la participación ciudadana superó los 6.000 votos, incentivando la visita a distintos establecimientos y generando interacción en torno a la gastronomía local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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