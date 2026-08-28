Por: Portal Bogotá

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El Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, situado en el extremo suroriental de Bogotá, es uno de los principales referentes de educación ambiental y turismo de naturaleza en la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, conocida como SDA, este parque ofrece a los visitantes un territorio ideal para reconectar con el entorno natural gracias a sus senderos y miradores, destinados a la recreación pasiva y la contemplación del paisaje.

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Entrenubes cuenta con una extensión de 626 hectáreas y un perímetro de 30 kilómetros, distribuidos entre las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. El parque está formado por los cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán, que hacen parte de las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes y le dan una particularidad única al paisaje urbano del distrito. Este ecosistema urbano provee bienes y servicios ambientales fundamentales, además de convertirse en un espacio seguro de esparcimiento tanto para los habitantes de los barrios cercanos como para visitantes de toda la ciudad.

De acuerdo con la SDA, la seguridad y la preservación de Entrenubes son prioridades. El parque dispone de personal de vigilancia que patrulla y permanece en puntos clave de los senderos para prevenir incidentes y ofrecer orientación. Frente a este compromiso, la entidad establece recomendaciones para fomentar un disfrute seguro y responsable del área protegida: permanecer únicamente en los senderos autorizados durante los horarios permitidos, utilizar ropa y calzado cómodos, recorrer el parque en compañía, evitar ingresar sin acompañantes, no dejar residuos y abstenerse de hacer fogatas, ya que estas prácticas pueden perjudicar la flora y la fauna del lugar. En caso de detectar comportamientos indebidos o presencia de humo, se recomienda reportarlo de inmediato al equipo de seguridad del parque y a la Línea de Emergencias 123.

La SDA también invita a los ciudadanos interesados en estas temáticas a consultar sus publicaciones en Instagram, donde difunden buenas prácticas y recomendaciones adicionales para quienes desean disfrutar de Entrenubes sin intervenir negativamente en el equilibrio ambiental que lo caracteriza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para visitar el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes?

Según la Secretaría Distrital de Ambiente, para una visita responsable a Entrenubes se recomienda mantenerse en los senderos autorizados, siempre en compañía de familiares o amigos, y utilizar vestimenta confortable. No se debe ingresar al parque sin acompañante, ni dejar basuras en el lugar. Es importante evitar encender fogatas, actividad que está prohibida por el riesgo que representa tanto para la flora como para la fauna. Si se observa algún comportamiento inadecuado, debe reportarse al personal de seguridad y a la Línea de Emergencias 123.

¿Por qué es importante la conservación ambiental del Parque Entrenubes en Bogotá?

La conservación de Entrenubes es esencial porque funciona como un ecosistema urbano que provee bienes y servicios ambientales clave, además de ser un espacio para la recreación pasiva y la educación ambiental. Albergando cerros emblemáticos, este parque es vital para preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico en una zona densamente poblada de la ciudad, proporcionando beneficios tanto para las localidades vecinas como para el resto de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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