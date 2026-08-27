El eclipse lunar parcial pudo observarse este jueves 27 de agosto en diferentes zonas de Colombia y las primeras imágenes muestran el avance de la sombra de la Tierra sobre el disco de la Luna.

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(Vea también: Eclipse lunar parcial cubrirá hasta el 96 % de la Luna y será visible en toda Colombia la noche del 27 de agosto de 2026)

El fenómeno alcanzó su punto máximo cerca de las 11:12 de la noche, momento en el que alrededor del 93 % del diámetro lunar quedó dentro de la sombra terrestre. La apariencia del satélite varió según las condiciones de observación y la nubosidad de cada lugar.

El evento correspondió a un eclipse lunar parcial profundo, que ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y una parte del satélite ingresa en la sombra proyectada por nuestro planeta.

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Así se ve el eclipse parcial de la Luna en varias ciudades del mundo esta noche: Sevilla, España; Medellín, Colombia; Moncton, Canadá; Atenas, Grecia. Video: APTN / REUTERS / https://t.co/e6mXJvJ5u3 pic.twitter.com/MMUYcQNY7k — NMás (@nmas) August 28, 2026

¿Eclipse lunar se pudo ver desde Bogotá?

En Bogotá, el cielo nublado dificultó la observación del fenómeno, pero aun así se observó en algunas zonas, mientras que en otras ciudades y regiones del país las condiciones meteorológicas permitieron apreciar con mayor claridad cómo la sombra avanzaba sobre la superficie lunar.

Nublado, pero se logra ver el #EclipseLunar parcial desde la ciudad de #Bogotá 🌕✨

Acompañando la noche con una buena aguapanela con queso y arepa.#Eclipse2026 #LunaDeSangre pero no me sale ese color pic.twitter.com/nGAqSyg1iw — OSWALDO CORTES (@oswaldoaves) August 28, 2026

La fase parcial comenzó a las 9:33 p. m. y se extendió hasta las 12:51 a. m. del viernes 28 de agosto. Posteriormente continuó la fase penumbral, que está prevista hasta aproximadamente las 2:01 de la madrugada.

A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar puede observarse directamente, sin necesidad de utilizar protección especial para los ojos. La visibilidad depende principalmente de que la Luna pueda verse desde el lugar de observación y de las condiciones del cielo.

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