Mientras la comunidad científica y los aficionados a la astronomía se preparan para observar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026, un anuncio relacionado con futuros fenómenos astronómicos ha despertado gran interés: Colombia será uno de los países privilegiados desde donde podrá apreciarse el eclipse solar total más largo registrado en los últimos 12.000 años.

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De acuerdo con información divulgada por la NASA y recopilada en calendarios astronómicos internacionales, este extraordinario evento ocurrirá el 16 de julio de 2186 y alcanzará una duración aproximada de siete minutos y 29 segundos, una cifra excepcional para este tipo de fenómenos.

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¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante unos minutos. Este fenómeno genera un oscurecimiento temporal del cielo y permite observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

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Además de los eclipses totales, existen eclipses parciales, en los que la Luna cubre únicamente una parte del disco solar, y eclipses anulares, conocidos popularmente como “anillos de fuego”, donde el satélite natural no logra cubrir por completo al Sol, dejando visible un brillante anillo luminoso alrededor. En algunos casos también pueden producirse eclipses híbridos, que se observan como anulares en ciertas regiones y como totales en otras.

Según las proyecciones astronómicas, la trayectoria del eclipse de 2186 atravesará varios países de América Latina. Colombia estará entre los territorios desde donde podrá apreciarse la totalidad del fenómeno, junto con Venezuela y Guyana. Ciudades como Bogotá, Ibagué, Pereira, Armenia, Cali, Neiva, Tunja y Villavicencio figuran entre las zonas que tendrían visibilidad privilegiada del evento.

Los especialistas destacan que este eclipse romperá récords de duración y superará ampliamente la mayoría de los fenómenos observados en la era moderna.

Antes llegará el eclipse de 2026

Aunque el eclipse histórico aún está muy lejos en el tiempo, los observadores del cielo tendrán una cita importante el próximo 12 de agosto de 2026, cuando un eclipse solar total será visible principalmente desde España, Islandia, Groenlandia y zonas del norte de Rusia.

Para Colombia, los próximos años ofrecerán únicamente eclipses parciales. Entre ellos se destaca el previsto para el 26 de enero de 2028, que podrá observarse desde distintas regiones del país.

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¿Cómo ver el eclipse?

La NASA recuerda que ningún eclipse solar debe observarse directamente sin la protección adecuada. Mirar al Sol sin filtros certificados puede ocasionar daños irreversibles en la retina e incluso pérdida permanente de la visión.

Entre los métodos recomendados se encuentra el uso de gafas especiales para eclipses y los proyectores estenopeicos, que permiten seguir el fenómeno de forma indirecta y segura. Asimismo, quienes utilicen telescopios, cámaras o binoculares deben instalar filtros solares certificados antes de dirigir estos dispositivos hacia el Sol.

Aunque faltan más de 160 años para que Colombia sea escenario de este espectáculo astronómico sin precedentes, el anuncio ya ha despertado la curiosidad de científicos y aficionados, quienes consideran que el eclipse del 16 de julio de 2186 será uno de los eventos celestes más importantes de la historia moderna.

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