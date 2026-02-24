El 3 de marzo de 2026 será el día en que los colombianos podrán mirar al cielo para presenciar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: el eclipse lunar total conocido como ‘Luna de sangre’.

Cuándo es el próximo eclipse: antes de que finalice marzo se podrá disfrutar de otro

Aunque el evento se apreciará con mayor intensidad en zonas del océano Pacífico, en Colombia podrá observarse de forma parcial durante la madrugada y primeras horas de la mañana. El fenómeno también será visible en buena parte del hemisferio occidental, incluyendo sectores de Asia oriental, Oceanía y el occidente de América. En cambio, no podrá verse desde Europa ni África.

Horarios del eclipse lunar en Colombia

De acuerdo con la NASA, el eclipse tendrá seis etapas y estos serán los momentos clave (hora colombiana):

3:44 a. m.: comienza el eclipse penumbral. La Luna entra en la zona más externa de la sombra terrestre y el oscurecimiento es leve.

comienza el eclipse penumbral. La Luna entra en la zona más externa de la sombra terrestre y el oscurecimiento es leve. 4:50 a. m. : inicia el eclipse parcial. El satélite empieza a adentrarse en la umbra (la parte más oscura de la sombra).

: inicia el eclipse parcial. El satélite empieza a adentrarse en la umbra (la parte más oscura de la sombra). 6:04 a. m. : arranca la fase total. La Luna queda completamente cubierta por la umbra y adquiere el característico tono rojizo.

: arranca la fase total. La Luna queda completamente cubierta por la umbra y adquiere el característico tono rojizo. 7:03 a. m.: termina la totalidad. El color rojo comienza a desvanecerse.

termina la totalidad. El color rojo comienza a desvanecerse. 8:17 a. m. : finaliza el eclipse parcial.

: finaliza el eclipse parcial. 9:23 a. m.: concluye el eclipse penumbral y el fenómeno llega a su fin.

Un detalle importante es que el Sol saldrá alrededor de las 6:10 a. m., por lo que la luz del amanecer podría disminuir la intensidad del color rojo durante la fase total en el país.

¿Por qué se le dice ‘Luna de sangre’?

El nombre no es científico, pero sí muy popular. Se utiliza para describir lo que en términos astronómicos es un eclipse lunar total, fenómeno que ocurre cuando la Tierra se ubica exactamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa.

Durante esa alineación —que solo puede darse en fase de Luna llena— nuestro planeta proyecta su sombra sobre la superficie lunar. La Luna no desaparece, sino que queda sumergida en la umbra terrestre.

El tono rojizo se produce por un efecto óptico llamado dispersión de Rayleigh. La atmósfera de la Tierra filtra la luz solar: mientras los colores azul y violeta se dispersan con mayor facilidad, las longitudes de onda rojas y naranjas atraviesan la atmósfera, se curvan y terminan iluminando la Luna.

En otras palabras, el color que se observa es como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se reflejaran al mismo tiempo sobre la superficie lunar. La intensidad del rojo puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas del momento.

Así se vivió el eclipse lunar que dejó bellas imágenes: el fenómeno deslumbró a más de uno

Para quienes disfrutan de la astronomía, será una oportunidad especial para madrugar y mirar al cielo sin necesidad de telescopio, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

