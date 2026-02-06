Aunque todavía faltan unos cuantos meses, el mundo ya tiene la mirada puesta en un fenómeno que promete marcar una época: el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, que será el más largo del siglo XXI y uno de los más extensos registrados en más de cien años.

No se trata de un eclipse cualquiera. En algunos lugares del planeta, la luna logrará cubrir completamente al sol durante más de seis minutos, una duración extraordinaria si se tiene en cuenta que la mayoría de estos eventos apenas superan los dos o tres minutos de oscuridad total. Así lo confirmó la Nasa, que ya incluyó la fecha como una de las más relevantes del calendario astronómico de la próxima década.

La razón de este espectáculo poco común está en una combinación muy precisa de factores. Ese día, la Tierra estará cerca de su punto más lejano del sol, lo que hará que la estrella se vea ligeramente más pequeña desde nuestro planeta. Al mismo tiempo, la luna se encontrará relativamente cerca de la Tierra, aumentando su tamaño aparente en el cielo y facilitando que cubra por completo al Sol durante más tiempo.

A esto se suma que la sombra lunar atravesará zonas cercanas al ecuador terrestre, una condición clave para que la fase de totalidad se prolongue como casi nunca ocurre. Según los astrónomos, esta alineación es tan poco frecuente que no se espera otro eclipse con características similares en más de un siglo.

El recorrido de la sombra será amplio: se extenderá por más de 15.000 kilómetros, comenzando en el océano Atlántico y avanzando por Europa, el norte de África, Oriente Medio y parte de Asia. Países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Somalia estarán dentro de la franja donde el eclipse podrá verse en su totalidad. Luxor, en Egipto, aparece como uno de los puntos más privilegiados por la duración del fenómeno y sus condiciones climáticas favorables.

Eso sí, los expertos insisten en que observar un eclipse solar requiere precauciones estrictas. Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños permanentes en la vista. La recomendación es usar gafas especiales certificadas para eclipses o filtros solares homologados en telescopios y binoculares. Solo durante la fase total —y únicamente dentro de la franja correspondiente— será seguro observarlo a simple vista.

Más allá de los datos científicos, el eclipse del 2 de agosto de 2027 será un momento colectivo difícil de olvidar. Durante unos minutos, el día se convertirá en noche y millones de personas compartirán una experiencia que recuerda lo pequeños que somos frente a los movimientos del cosmos. Un espectáculo que, para la mayoría, solo ocurre una vez en la vida.

