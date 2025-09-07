La noche del domingo, millones de personas en distintos puntos del planeta disfrutaron de un espectáculo astronómico único: un eclipse lunar total que convirtió al satélite en una imponente “luna de sangre”. El fenómeno fue visible principalmente en Asia y Oceanía, aunque también pudo observarse de manera parcial en algunas zonas de Europa y África, reportó AFP.

¿Por qué la luna se puso roja?

El evento alcanzó su punto máximo entre las 17:30 y 18:52 GMT, cuando la Luna, en fase llena, quedó alineada con la Tierra y el Sol, entrando en la sombra terrestre. En ese momento, el satélite natural adquirió un tono rojizo debido a que la atmósfera del planeta filtró los rayos solares: las ondas azules se disiparon y solo la luz roja alcanzó a iluminar la superficie lunar. “Eso es lo que le da a la Luna su tono sangre”, explicó Ryan Milligan, astrofísico de la Universidad de Belfast, para AFP.

Los habitantes de China, India, el este de África y el oeste de Australia tuvieron la mejor ubicación para presenciar el eclipse en toda su magnitud. En tanto, en otras regiones de Europa y África se apreció apenas un eclipse parcial al caer la noche. A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno no requiere lentes especiales: basta con un cielo despejado para observarlo a simple vista.

Se trató del segundo eclipse lunar total de 2025, tras el ocurrido en marzo, y los astrónomos ya lo catalogan como un anticipo del gran eclipse solar previsto para el 12 de agosto de 2026, que será el primero visible en Europa desde 2006 y se apreciará plenamente en España e Islandia.

