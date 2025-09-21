Este domingo, 21 de septiembre, ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el último eclipse solar de 2025.

Según los expertos en astronomía, se tratará de un eclipse parcial en el que la luna tapará una parte del disco solar, causando un efecto maravilloso y único en el cielo.

Sin embargo, el eclipse solar no será tan fácil de observar, pues en Colombia y otros países de la región no habrá posibilidad de presenciarlo. Los que sí podrán verlo son las personas que viven en el sur de Australia, Nueva Zelanda y las Islas Fiji, así como en zonas del Pacífico, Atlántico sur y la Antártida.

Según National Geographic, el fenómeno natural comenzará a las 17:29 (UTC) y durará cerca de 264 minutos, es decir, entre 4 y 5 horas. De hecho, el eclipse solar coincide con el Equinoccio.

Mhoni Vidente y los signos beneficiados con eclipse solar 21 de septiembre Mhoni Vidente dio a conocer los efectos energéticos que tendrá el último eclipse solar de 2025 y mencionó los signos zodiacales que ser verán beneficiados. La vidente cubana aseguró que será un fenómeno que provocará cambios fuertes ya que se dará en el mes 9 del año. Aries : traerá un nuevo impulso en las finanzas y en la administración de recursos. La organización será clave para los nuevos horizontes, así como resolver las cosas “pendientes”. Se reforzará la actividad física.

: traerá un nuevo impulso en las finanzas y en la administración de recursos. La organización será clave para los nuevos horizontes, así como resolver las cosas “pendientes”. Se reforzará la actividad física. Leo : será un proceso de liberación que podría acabar con las relaciones tóxicas o vínculos emocionales que no aportan. Habrá nuevas oportunidades en términos laborales.

: será un proceso de liberación que podría acabar con las relaciones tóxicas o vínculos emocionales que no aportan. Habrá nuevas oportunidades en términos laborales. Sagitario: será un gran momento en cuanto logros o bienes materiales, pero se recomiendo mucha prudencia y discreción para evitar algunas dificultades.

será un gran momento en cuanto logros o bienes materiales, pero se recomiendo mucha prudencia y discreción para evitar algunas dificultades. Piscis: algunos trámites enredados finalmente se aclararán y recomienda algunos hábitos saludables para evitar contratiempos en el periodo de cambios.

