AmaMelodía es el segundo crucero de lujo que navegará las aguas del emblemático río Magdalena y será operado por la reconocida compañía AmaWaterways.

En este sentido, en el marco del Festival de Jazz de Mompox, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, le contó a Pulzo que muy pronto la embarcación iniciará el recorrido de dicha embarcación.

“Les tengo una primicia, antes de un mes llega el segundo crucero. El AmaMelodía ya está a punto de salir a hacer sus primeras pruebas y va a estar abierto al público en los próximos días”, aseguró Arana a Pulzo.

¿Cómo es el crucero AmaMelodía que recorrerá el ría Magdalena?

Con capacidad para 64 pasajeros, este barco está diseñado para brindar experiencias inolvidables, con suites de lujo que ofrecen impactantes vistas al río desde sus balcones franceses y exteriores, todas con áreas que oscilan entre 22 y 28 m², de acuerdo con Caracol Radio.

Además de su lujo y confort, AmaMelodía resalta por su propuesta gastronómica y cultural. Cada noche los turistas disfrutan de música en vivo en su salón principal, acompañada de especialidades culinarias que fusionan la cocina latinoamericana y occidental, reflejando la diversidad y riqueza de sabores de Colombia.

Vale la pena recordar que este nuevo crucero llega luego del éxito del primer barco de lujo en el río Magdalena, el AmaMagdalena, que desde abril de 2025 marcó un impacto significativo al impulsar el turismo y aportar al desarrollo de las comunidades ribereñas de Bolívar.

¿Cuál es el recorrido del crucero AmaMelodía?

Los recorridos de AmaMelodía incluyen destinos de gran relevancia histórica y cultural, entre ellos Magangué, Mompox, San Basilio de Palenque, Santa Bárbara de Pinto. Cada visita se convierte en una experiencia que combina confort, espectáculos folclóricos, charlas culturales y la exquisita gastronomía local.

AmaMelodía es una propuesta que une lujo, cultura y sostenibilidad, consolidando la apertura del río Magdalena como una ruta turística fluvial de alta gama.

Este crucero complementa la oferta iniciada con AmaMagdalena y refuerza la apuesta de Colombia como destino turístico de talla mundial, impulsando al mismo tiempo el turismo sostenible y cultural en la región de Bolívar.

