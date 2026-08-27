Unas imágenes que circulan en redes sociales han despertado el rechazo de cientos de habitantes de Bogotá. En estas se observó a una mujer con dureza a un niño en plena calle de la capital.

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Aunque no se sabe con exactitud la fecha de lo ocurrido ni en qué dirección se dio, la cuenta de ‘X’ (Twitter) que publicó el video, @PasaenBogota, aseguró que ocurrió en Kennedy, suroccidente de la ciudad. La grabación mostró a la señora caminar con un coche y con otro niño a su lado.

En ese momento, se quedó esperando a un menor que estaba rezagado, quien llevaba puesto un uniforme de colegio, lo que parecía indicar que venía de clases. En ese momento, la agresora le alegó inicialmente, pero luego se le acercó y le propinó unas patadas.

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El menor empezó a llorar del dolor y susto, mientras la mujer seguía golpeándolo y dándole empujones. Inmediatamente, la persona que la filmó le alegó y le cuestionó si era la madre del niño.

“Oiga, hij…, no sea abusiva, ¿por qué le pega así al niño? ¿Usted es la mamá? No lo trate así”, se le escuchó a una testigo.

(Haga clic aquí para ver el video. Precaución: imágenes sensibles)

Mientras el menor lloraba, y al percatarse de que le estaban reclamando, la agresora se limitó a regañar e intimidar al menor, mientras el niño con el que iba sujetaba el coche.

Aún no se ha esclarecido si la mujer era la madre del menor al que agredió; de hecho, los testigos le dijeron que, de no ser la progenitora, le iban a mostrar las imágenes a la mujer que lo fuera.

“Ahí está grabada y ojalá le encuentre a la mamá para que vea cómo trata al niño”.

Las imágenes despertaron todo tipo de comentarios en redes sociales en los que pedían las acciones a las autoridades competentes, como el ICBF o la Alcaldía de Bogotá.

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