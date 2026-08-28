Por: Portal Bogotá

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El evento 'Nuevo Comienzo Distrital', que convoca a más de 2.000 personas mayores de las 20 localidades de Bogotá en una jornada cultural y de integración, fue reprogramado para el jueves 3 de septiembre de 2026. La decisión de aplazar la fecha se tomó debido a que el Palacio de los Deportes, lugar destinado para la realización de este encuentro, continúa actualmente siendo utilizado como espacio de almacenamiento de insumos dedicados a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Así lo anunció el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', en una actualización oficial.

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De acuerdo con la información difundida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ‘Nuevo Comienzo’ estaba inicialmente previsto para el 28 de agosto de 2026. Sin embargo, la necesidad de facilitar el despliegue de ayudas humanitarias en la capital llevó a que se modificara la fecha, reafirmando el compromiso de la ciudad y sus instituciones con la solidaridad frente a situaciones de emergencia.

El evento mantendrá como escenario el Palacio de los Deportes, ubicado en la avenida calle 63 #54A - 06, en la localidad de Barrios Unidos. La jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Este encuentro tiene como foco la participación de personas mayores, quienes tendrán la oportunidad de compartir sus saberes y tradiciones, participar en actividades recreativas y disfrutar de muestras artísticas y expresiones culturales que resaltan la diversidad y la creatividad de esta población.

‘Nuevo Comienzo’ hace parte de las actividades organizadas por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, un esfuerzo institucional guiado por el IDRD para facilitar espacios de reconocimiento y bienestar. La programación apuesta por fortalecer la integración social y poner en valor el papel de las personas mayores dentro de la sociedad bogotana y su aporte al Distrito.

Para estar al tanto de detalles adicionales, usted puede consultar la cuenta oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la red social Instagram, donde se comparten actualizaciones y contenidos sobre la organización y desarrollo del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se aplazó el evento ‘Nuevo Comienzo Distrital’ en Bogotá?

El evento ‘Nuevo Comienzo Distrital’ fue aplazado porque el Palacio de los Deportes, lugar donde se realizará la actividad, está siendo utilizado como centro de almacenamiento de insumos para atender a las personas afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Esta decisión buscó dar prioridad a la logística solidaria que se adelanta en Bogotá.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el ‘Nuevo Comienzo Distrital’ en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el evento tendrá lugar el jueves 3 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes (avenida calle 63 #54A - 06), en la localidad de Barrios Unidos. La jornada se realizará entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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