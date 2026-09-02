Los seguidores de ‘Yo soy Betty, la fea’ quedaron sorprendidos luego de que Marcela Posada, quien interpretó a Sandra Patiño, conocida como la “Jirafa” del recordado ‘Cuartel de las feas’, compartiera una fotografía en la que aparece con una evidente barriga de embarazo.

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La imagen despertó rápidamente comentarios y especulaciones, especialmente porque la actriz tiene 55 años y actualmente continúa vinculada al universo de la exitosa producción con ‘Betty, la fea: la historia continúa’.

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En la fotografía, Marcela Posada luce una barriga de embarazo mientras lleva un vestido café acompañado de una blusa blanca. La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes inicialmente interpretaron la imagen como un posible anuncio relacionado con su vida personal.

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Sin embargo, la actriz se encargó de aclarar que la fotografía no significa que esté esperando un bebé en la vida real.

Según explicó en la publicación, la imagen estaría relacionada con una posibilidad dentro de la historia de ‘Betty, la fea’, por lo que dejó abierta la expectativa sobre lo que podría ocurrir con su personaje en una eventual continuación de la producción.

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Esto hizo que la sorpresa inicial de los seguidores se transformara en otra pregunta: ¿Sandra Patiño podría quedar embarazada dentro de la historia?

La aparición de Posada con una barriga de embarazo causó numerosas reacciones en redes sociales. Algunos seguidores llegaron a ilusionarse con la posibilidad de que la actriz estuviera anunciando una nueva etapa de su vida personal.

No obstante, el mensaje que acompañó la publicación permitió entender que la imagen tendría relación con el universo de la producción y no con un embarazo real. Ahora, los seguidores de la icónica telenovela están atentos a conocer si esta fotografía podría convertirse en una pista sobre el futuro de Sandra Patiño y si el personaje tendrá una nueva historia familiar.

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¿Cuántos hijos tiene Marcela Posada?

En su vida personal, Marcela Posada es madre de Nataly Arbeláez, quien también decidió incursionar en el mundo del entretenimiento. La joven se formó en Arte Dramático y ha desarrollado trabajos como modelo y actriz, participando en diferentes producciones nacionales e internacionales.

A través de sus redes sociales, Nataly suele compartir momentos relacionados con sus viajes, proyectos profesionales y otros aspectos de su vida. También ha publicado fotografías junto a su madre, dejando en evidencia la cercana relación que mantienen.

De esta manera, mientras Marcela Posada continúa vinculada a uno de los personajes más recordados de ‘Yo soy Betty, la fea’, sus seguidores ahora esperan descubrir si la particular fotografía de embarazo terminará siendo una pista sobre el futuro de la “Jirafa” en la ficción.

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