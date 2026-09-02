La ‘influenciadora’ y empresaria Yina Calderón volvió a causar conversación entre sus seguidores luego de revelar un importante cambio que estaría planeando para su vida personal. Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido contó que estaría considerando iniciar un proceso de adopción con el propósito de convertirse en madre.

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La declaración tomó por sorpresa a parte de sus seguidores, especialmente porque, aunque en otras oportunidades había manifestado su deseo de tener hijos, había mencionado la posibilidad de hacerlo mediante la adopción en un futuro más lejano.

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En medio de la conversación con sus seguidores, Calderón reveló que estaría contemplando dar este paso.

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“Ya estoy pensando en iniciar mi proceso de adopción para ser mamá”.

La confesión generó numerosas reacciones en redes sociales. Algunos internautas respaldaron la decisión de la empresaria y le expresaron buenos deseos frente a esta nueva etapa, mientras que otros cuestionaron públicamente cómo asumiría el rol de madre e incluso le pidieron que reconsiderara la posibilidad de adoptar.

Hasta el momento, la ‘influenciadora’ no ha entregado detalles sobre cuándo comenzaría formalmente el proceso ni sobre las características que tendría su proyecto de maternidad.

Yina Calderón habló de Aída Victoria Merlano y su mamá

Durante el mismo en vivo, Yina Calderón se refirió a otra situación que había circulado en redes sociales y que la relacionaba con la madre de la ‘influenciadora’ barranquillera Aída Victoria Merlano.

Calderón aseguró que dicha información sería falsa y manifestó que no tendría ningún tipo de contacto con la mamá de la creadora de contenido. Además, pidió a sus seguidores tener precaución con la información que circula en plataformas digitales y no dar por cierto todo lo que aparece publicado.

En medio de sus declaraciones, también lanzó comentarios sobre la situación legal que enfrenta Aída Victoria Merlano y afirmó que, según su versión, la influenciadora estaría fuera de Colombia.

Otro de los temas que abordó durante la transmisión estuvo relacionado con las críticas que recibe por su personalidad y las polémicas que protagoniza constantemente en redes sociales.

Ante quienes consideran que debería modificar su comportamiento para dejar de ser señalada como una “villana”, Calderón aseguró que prefiere mantenerse fiel a su manera de ser antes que aparentar una personalidad diferente para agradarle al público.

La empresaria continúa activa en redes sociales, donde suele causar debate con sus opiniones sobre diferentes figuras del entretenimiento colombiano.

Además, mantiene sus proyectos empresariales relacionados con fajas y productos de belleza, mientras trabaja en un nuevo proyecto que, según ha anticipado, será presentado próximamente.

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