La preocupación de los seguidores del bolero y la música popular colombiana aumentó durante el fin de semana, luego de conocerse que Alci Acosta fue ingresado de urgencia a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a complicaciones de salud.

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El intérprete de recordados temas como ‘La copa rota’ y ‘Traicionera’ permanece bajo cuidado médico y continúa en observación. Sin embargo, su familia ha entregado mensajes que han generado tranquilidad entre sus admiradores.

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Ante la preocupación generada por el estado de salud del artista, su hijo, el también cantante Checo Acosta, se convirtió en el principal vocero de la familia y ha compartido actualizaciones sobre la evolución de su padre.

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Luego de las primeras horas de hospitalización, el artista barranquillero aseguró que Alci Acosta se encontraba estable y estaba respondiendo favorablemente a los procedimientos médicos.

“Se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos. Sigue en manejo conservador”.

Checo también aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño recibidas por el cantante y las oraciones de sus seguidores.

Con el paso de las horas, la familia volvió a entregar información sobre el estado del intérprete y confirmó que continúa en la UCI, aunque con una evolución que consideran positiva.

De acuerdo con Checo Acosta, su padre “sigue en la unidad de cuidados intensivos, pero gracias a Dios continúa respondiendo satisfactoriamente y esperamos su recuperación”.

La familia también manifestó su esperanza de que el cantante pueda continuar avanzando en su recuperación para posteriormente ser trasladado a una habitación y, cuando los médicos lo determinen, regresar a su hogar. Asimismo, reiteraron su agradecimiento al público por los mensajes de solidaridad y acompañamiento durante este momento.

Nacido en Soledad, Atlántico, en 1938, Alci Acosta es una de las voces más reconocidas de la música romántica colombiana. Su trayectoria artística, de más de seis décadas, lo convirtió en una figura destacada del bolero, la música popular y el pasillo.

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Con su particular voz y su interpretación en el piano, el artista logró conquistar públicos dentro y fuera de Colombia. Sus canciones alcanzaron reconocimiento en países como Ecuador, Perú, México y Estados Unidos, consolidando un legado que trascendió varias generaciones.

Aunque años atrás anunció una reducción de sus presentaciones y giras internacionales, Acosta ha continuado vinculado a la música mediante apariciones especiales, homenajes y reconocimientos a su extensa carrera.

Por ahora, Alci Acosta continúa bajo atención médica en la UCI, mientras su familia mantiene la esperanza de que su evolución permita avanzar hacia una recuperación y una eventual salida del centro asistencial.

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