Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Los fanáticos de Ryan Castro en Cali recibieron por fin noticias claras sobre el concierto que había quedado en el aire luego del terremoto del pasado 10 de agosto, emergencia que obligó a suspender diversos eventos en la ciudad por razones de seguridad y logística. Tal como informaron la productora y la tiquetera oficial, el evento ‘Sendé The Last Dance’, inicialmente previsto para el 22 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, fue reprogramado y ahora se llevará a cabo el 17 de octubre de 2026, en el mismo escenario. Esta información fue confirmada mediante un comunicado oficial dirigido tanto a quienes ya habían comprado sus boletas como al público en general, de acuerdo con lo publicado en Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

El cambio de fecha no responde a una situación menor: tras el sismo, la capital del Valle atravesó complejas circunstancias que alteraron varias actividades cotidianas y culturales, entre ellas, los espectáculos musicales de gran convocatoria. Los organizadores del concierto optaron por priorizar la seguridad y evidenciaron su compromiso con el público asegurando su retorno a Cali, convirtiéndose este show en parte de la reactivación anímica y cultural para la ciudad afectada.

En el comunicado enviado directamente a los asistentes, la organización manifestó: “Después de las difíciles circunstancias que atravesó la ciudad, nos llena de alegría poder anunciar nuestro regreso y ser parte de la reactivación de Cali”. Así, la gira ‘Sendé The Last Dance’ no solo será un reencuentro con los seguidores del artista, sino un aporte simbólico al renacer de la agenda musical local.

Acerca de las entradas, uno de los principales interrogantes tras la suspensión era la validez de las boletas adquiridas para la función original. Según la información oficial de la productora, todas las entradas compradas para el 22 de agosto podrán ser usadas sin inconvenientes el 17 de octubre de 2026; ningún ajuste adicional será necesario por parte de quienes ya tenían su lugar asegurado.

Por último, los organizadores agradecieron la paciencia de los seguidores y anunciaron que muy pronto compartirán detalles sobre horarios, organización logística y recomendaciones a través de sus canales oficiales, reafirmando que la expectativa por el regreso de Ryan Castro a Cali es tan alta como antes del aplazamiento.

¿Las boletas del concierto aplazado de Ryan Castro en Cali siguen siendo válidas?

De acuerdo con la información difundida por la productora y la tiquetera oficial a través de Noticiero 90 Minutos, todas las entradas compradas inicialmente para el show programado el 22 de agosto mantendrán su validez para el nuevo concierto agendado el 17 de octubre de 2026. No será necesario realizar cambios ni trámites adicionales para ingresar al evento.

¿Por qué se reprogramó el concierto de Ryan Castro en Cali?

El aplazamiento del espectáculo se debió a la emergencia generada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, que impactó a la ciudad de Cali y llevó a suspender diferentes actividades públicas y eventos masivos. Según la organización, la decisión se tomó pensando en la seguridad y el bienestar de los asistentes, así como en la logística general de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.