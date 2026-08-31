Por: Noticiero 90 minutos

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El impacto del terremoto ocurrido el 10 de agosto sigue generando preocupación en el barrio Cuarto de Legua, ubicado en el sur de Cali. Han transcurrido ya 21 días desde el evento y la situación para muchos habitantes se ha tornado insostenible, principalmente por la ausencia de censos y evaluaciones oficiales en 2,600 predios que sufrieron daños estructurales, según lo reportan residentes y autoridades locales citados por Noticiero 90 Minutos.

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En medio de la incertidumbre, la carencia de dictámenes técnicos sobre las edificaciones colindantes impide a los habitantes saber si es seguro continuar en sus viviendas. De acuerdo con testimonios recogidos tanto por la comunidad como la Junta de Acción Comunal (JAC) de Cuarto de Legua Guadalupe, el temor ha desencadenado una salida paulatina de residentes del sector. Sadu Duque y Richard Figueroa, quienes viven en la zona, señalaron que este desalojo obedece al deterioro de los edificios cercanos, lo cual se agrava ante la falta de información precisa sobre los daños.

La presidenta de la JAC, Tatiana Duque, confirmó que la incertidumbre ha reducido el número de ocupantes en el barrio. Mientras tanto, persiste el riesgo físico, ya que no se han efectuado inspecciones especializadas para determinar la estabilidad de casas que colindan con edificaciones de mayor altura y estructuras debilitadas. Esta carencia de diagnóstico ha traído consecuencias directas en la seguridad y salud mental de los residentes. Por ejemplo, la caída de vigas y desprendimientos de concreto desde las estructuras vecinas ha provocado el colapso de techos en algunas viviendas, lo que impide a los afectados dormir tranquilos.

Un caso destacado es el de una familia compuesta por dos adultos mayores, una menor de edad y un adulto, quienes decidieron desalojar su vivienda ante el riesgo inminente de colapso de una edificación vecina. Ellos manifestaron desconocer cuál es la ruta institucional para recibir ayuda, pues, a pesar de las semanas transcurridas, no han obtenido información oficial de la administración municipal. De modo similar, otras personas permanecen en sus viviendas por falta de opciones de traslado, aun cuando la evaluación técnica de los edificios aledaños no se ha producido.

Por tales motivos, la comunidad exige una acción inmediata tanto de la Alcaldía de Cali como de la Oficina de Gestión del Riesgo, solicitando el pronto desarrollo de un censo técnico estructural. Solo la entrega de diagnósticos formales y la habilitación de canales de atención adecuados permitirán determinar el estado real de las viviendas y brindar seguridad a los habitantes de Cuarto de Legua.

¿Por qué es importante un censo técnico estructural en barrios afectados por terremotos?

El censo técnico estructural permite identificar, de manera especializada, qué viviendas o edificaciones presentan daños que puedan poner en riesgo la integridad de sus ocupantes. En situaciones como la del barrio Cuarto de Legua, su ausencia deja a la comunidad en incertidumbre sobre la seguridad de los predios y dificulta la toma de decisiones informadas para la protección de la vida y los bienes.

¿Qué funciones cumple la Oficina de Gestión del Riesgo frente a desastres como sismos?

La Oficina de Gestión del Riesgo es la entidad encargada de coordinar acciones preventivas y de respuesta ante desastres. En casos de sismos, debe programar y ejecutar censos técnicos, evaluar daños en la infraestructura, orientar a la población afectada y poner en marcha canales de atención que permitan proteger la seguridad de los residentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.