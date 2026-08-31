Por: Noticiero 90 minutos

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Cali avanza hacia la normalización de su tránsito urbano luego de una etapa compleja que obligó a la adopción de medidas excepcionales. La alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, comunicó el fin del régimen especial de Pico y Placa para la zona de emergencia, permitiendo así el restablecimiento progresivo del flujo vehicular en la capital del Valle del Cauca. Esta decisión marca el cierre de una fase crítica de emergencia vial y de infraestructura en un sector específico de la ciudad, periodo durante el cual se aplicaron restricciones para contener los riesgos derivados del deterioro de la vía pública.

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Según la información oficial proporcionada por las autoridades, el esquema especial de Pico y Placa dentro de la zona afectada dejará de operar desde mañana. Como consecuencia, la ciudad retoma el sistema unificado, aplicable a toda el área urbana. El horario para la restricción vehicular se mantiene entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., de lunes a viernes. El calendario de rotación por dígitos de la placa se desarrolla así: lunes corresponde a los vehículos con placas terminadas en 9 y 0; martes, 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6; viernes, 7 y 8. De esta forma, Cali busca volver a la cotidianidad vial, bajo la coordinación de la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, la administración municipal advierte que la plena normalidad aún no es posible en algunos sectores, ya que persisten riesgos estructurales en puntos críticos. Los reportes oficiales hacen un llamado especial para evitar el tránsito por las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52, donde la emergencia no ha sido solucionada completamente y el riesgo de colapso se mantiene presente. Se insiste en la utilización de rutas alternas seguras mientras continúan las obras de reparación.

La transición exige disciplina en la aplicación de las restricciones y responsabilidad por parte de la ciudadanía. Solo con el cumplimiento estricto del calendario de Pico y Placa y el respeto a los perímetros de seguridad se podrá garantizar una consolidación efectiva de las obras y una movilidad segura. Además, se recomienda consultar de manera recurrente los comunicados de la Secretaría de Movilidad para planificar desplazamientos y priorizar la prevención en la vía pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo queda el horario y rotación del Pico y Placa en Cali tras el fin de la contingencia?

Con la conclusión de la medida especial, la Secretaría de Movilidad de Cali restableció el horario tradicional del Pico y Placa: de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes. El sistema de rotación establece qué vehículos no podrán circular en días específicos según los últimos dígitos de su placa, retornando así al esquema habitual previo a la emergencia vial.

¿Qué zonas de Cali siguen presentando riesgos para la movilidad pese al levantamiento del Pico y Placa especial?

A pesar de la reactivación paulatina del tránsito, las autoridades advierten que las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52 continúan en estado crítico por el riesgo estructural no resuelto. Se recomienda a los conductores evitar estas áreas y emplear rutas alternas para mantener la seguridad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.