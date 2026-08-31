Por: Noticiero 90 minutos

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En una reciente rueda de prensa celebrada en las Piscinas Alberto Galindo Herrera, las autoridades de Cali entregaron un completo informe sobre el estado actual de los escenarios deportivos de alto rendimiento. Según la información recopilada, la administración local comenzó a documentar cuáles escenarios ya están disponibles para deportistas y el desarrollo de la Ciclovida, entre otros aspectos fundamentales para la actividad física del municipio. Esta reapertura será gradual a partir del 31 de agosto, atendiendo la necesidad de los atletas de contar con espacios adecuados para su preparación rumbo a diferentes eventos nacionales e internacionales.

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Actualmente, de acuerdo con lo anunciado en la rueda de prensa, Cali cuenta con 12 escenarios deportivos habilitados en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. Entre los espacios disponibles figuran el Salón de Ajedrez, los coliseos de boxeo, gimnasia y judo, el Diamante de Béisbol Miguel Chávez, y las renombradas Piscinas Alberto Galindo, entre otros. Sin embargo, la reapertura se materializa bajo un meticuloso proceso de seguimiento y revisión, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

El alcalde Alejandro Eder informó que, de un total de 43 escenarios de alto rendimiento bajo seguimiento, solo 12 están habilitados, lo que equivale al 27,9 %. Además, 4 escenarios están inhabilitados o sin habilitar (9,3 %); 22 no han recibido la visita técnica requerida (51,2 %); 2 presentan observaciones tras la visita (4,7 %); y 2 más permanecen sin revisar (4,7 %).

Respecto al Estadio Pascual Guerrero, aunque cuenta con un diagnóstico favorable, restan condiciones pendientes para permitir el ingreso del público. En ese sentido, el secretario del Deporte y la Recreación de Cali subrayó que la prioridad es garantizar una reapertura segura y responsable, y solo se habilitarán escenarios que cumplan con todas las condiciones exigidas. Por ahora, los partidos se realizan sin público y se espera una próxima reunión de la comisión de fútbol para definir el protocolo de partidos con aficionados presentes.

Otro asunto relevante es que existen cuatro escenarios inhabilitados o pendientes de habilitar de acuerdo con el informe oficial: la piscina de kayak, las piscinas Hernando Botero O’Byrne, el coliseo de voleibol Francisco Chois y el área de hapkido en las Piscinas Alberto Galindo. Todos están a la espera de intervenciones técnicas y de la correspondiente documentación.

El grupo con mayor asignatura pendiente lo conforman 22 escenarios que aún no han recibido la visita técnica, tarea prioritaria para avanzar en la recuperación total de la infraestructura deportiva caleña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles escenarios deportivos de Cali ya están habilitados para uso en 2026?

De acuerdo con la información oficial, la ciudad cuenta con 12 escenarios deportivos habilitados ubicados principalmente en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. Estos espacios incluyen el Salón de Ajedrez, el Diamante de Béisbol Miguel Chávez, los coliseos de judo, gimnasia, boxeo y futsal, así como las Piscinas Alberto Galindo, entre otros. Esta habilitación permite a los deportistas retomar su preparación física y competencias bajo condiciones de seguridad verificadas por las autoridades locales.

¿Qué procesos deben cumplir los escenarios deportivos inhabilitados en Cali?

Los escenarios deportivos de Cali que están inhabilitados o pendientes de habilitar deben atravesar varias etapas: primero, requieren una revisión y diagnóstico técnico especializado; luego, se debe instalar un sticker rojo y entregar la correspondiente documentación para certificar su estado. Escenarios como las piscinas Hernando Botero O’Byrne, la piscina de kayak y el coliseo de voleibol Francisco Chois se encuentran en este proceso, a la espera de futuras intervenciones que aseguren condiciones óptimas para su reapertura.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.