Por: Noticiero 90 minutos

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Cali inicia este lunes 31 de agosto con el esquema habitual de control de tránsito para vehículos particulares en la mayor parte del municipio. De acuerdo con la información recogida por 90 Minutos, la medida se aplicará desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en un bloque continuo de 13 horas, en lo que representa el horario acostumbrado para este tipo de restricciones viales.

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En esta jornada, la prohibición de circulación se extiende a los automóviles cuyas placas terminen en los dígitos 0 y 9, siguiendo la normativa general del ‘pico y placa’ que busca mejorar la movilidad y evitar la congestión vehicular. Sin embargo, el reto principal del flujo vial se concentra en el sur de la ciudad, especialmente debido a la intervención de obras civiles que requieren medidas adicionales de control de tránsito. Según lo informado, existe una "zona de emergencia" delimitada entre las carreras 36 y 66, y entre las calles 5 y 10. En este sector especial, el control es aún más estricto: no podrán circular cuatro grupos de placas simultáneamente, con el propósito de facilitar las tareas de recuperación vial, programadas hasta el 5 de septiembre.

Así, este lunes en el perímetro bajo vigilancia especial no se permitirá la movilidad de vehículos con placas terminadas en 9, 0, 3 y 4. Esta área de restricción inmediata abarca importantes corredores, como la Avenida Roosevelt y la Calle 9, así como puntos de alta afluencia ciudadana, entre los que se encuentran el centro comercial Palmetto Plaza, la Unidad Deportiva Jaime Aparicio y la Universidad Santiago de Cali.

La Secretaría de Movilidad de Cali ha definido las excepciones a la medida. Así, motocicletas, ambulancias, vehículos de atención médica, automóviles oficiales de la Policía y el Ejército, así como vehículos utilizados por personas con discapacidad, podrán circular sin inconvenientes. Lo mismo sucede con los automóviles híbridos y eléctricos, los autorizados para atender emergencias y aquellos con la Tasa por Congestión vigente.

El cumplimiento estricto de las regulaciones tanto en el enfoque ordinario como en la zona de emergencia resulta fundamental para evitar infracciones y permitir el progreso fluido de las obras civiles, en un inicio de semana que será clave para la movilidad caleña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el ‘pico y placa’ en Cali para este lunes 31 de agosto?

Para el lunes 31 de agosto, Cali implementa el esquema habitual de restricción al tránsito vehicular desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. En la mayoría del municipio no podrán circular carros cuyas placas finalicen en 0 y 9, según lo reportado oficialmente por 90 Minutos.

¿Qué vehículos están exentos del ‘pico y placa’ en la zona de emergencia de Cali?

La Secretaría de Movilidad de Cali ha confirmado que motocicletas, ambulancias, vehículos médicos, autos oficiales de Policía y Ejército, carros para personas con discapacidad, automóviles híbridos y eléctricos, vehículos de emergencia y carros con la Tasa por Congestión al día no tienen restricciones para circular en la zona bajo control especial por obras.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.