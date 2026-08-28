Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella visitó el centro de acopio de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en Cali, para anunciar los avances en la reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca tras el devastador terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con su declaración, este 28 de agosto se marcó el inicio formal de la fase de reconstrucción en la región, destacando la entrega de bonos económicos y materiales de construcción para las familias que resultaron damnificadas.

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Según De la Espriella, el apoyo económico consiste en un desembolso de ayuda por tres meses, con la posibilidad de prorrogarse por tres meses más. El monto asignado es de 1’050.000 pesos por familia, lo que suma un total de 3’150.000 pesos por vivienda afectada. El presidente enfatizó que "el dinero llegará directamente a los afectados. Aquí no hay intermediarios. Los que estén inscritos recibirán su dinero", asegurando que la distribución de la ayuda evitará intermediarios y se basará en las evaluaciones técnicas de habitabilidad adelantadas por expertos.

El mandatario señaló que, en los casos donde las viviendas no puedan ser habitables luego de la revisión técnica, se impulsará la autorreparación y la autoconstrucción asistida, es decir, que las propias familias reconstruirán sus casas, pero con el acompañamiento y seguimiento de profesionales. Por su parte, aquellas viviendas que solo presentan daños leves y siguen siendo habitables recibirán kits de materiales para realizar reparaciones necesarias, permitiendo así que las familias puedan retomar cuanto antes su vida cotidiana.

Como parte de este plan de emergencia, el presidente anunció la activación de un "Banco de materiales de construcción" y la conformación de un equipo de expertos encargados de diagnosticar y dar seguimiento a cada caso específico en el Valle del Cauca. Además, se reveló la disponibilidad de 110 mil millones de pesos en el Ministerio de Vivienda, recursos destinados para la ejecución de 1.462 subsidios de vivienda urbana y 741 viviendas rurales. De la Espriella también pidió al gerente de la reconstrucción acelerar la ejecución de los proyectos de acueducto y agua potable, con un enfoque especial en sistemas como el de Buenaventura y la recuperación de los sistemas de alcantarillado en varios municipios de la región.

¿Cuáles son los requisitos para recibir ayudas económicas por el terremoto en el Valle del Cauca?

De acuerdo con lo anunciado por el presidente, los apoyos económicos están dirigidos específicamente a familias cuyas viviendas hayan quedado destruidas o, posteriormente a la evaluación técnica realizada por expertos, hayan sido declaradas inhabitables. Aquellas familias afectadas deben estar inscritas en el programa para poder recibir directamente el dinero.

¿Cómo funciona el 'Banco de materiales de construcción' en el proceso de reconstrucción?

El 'Banco de materiales de construcción' fue creado para permitir que las familias cuyas casas hayan sufrido daños leves pero continúan habitables reciban los insumos necesarios para reparar sus viviendas. El banco también contará con el acompañamiento de profesionales que supervisarán y guiarán el proceso de reconstrucción y reparación en cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.