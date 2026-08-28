Por: Noticiero 90 minutos

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Este sábado 29 de agosto, los ciudadanos de Cali vivirán una jornada especial en materia de movilidad debido a la aplicación focalizada del conocido pico y placa. La medida, establecida después del terremoto que se presentó el pasado 10 de agosto, no aplicará en toda la ciudad, sino que se concentrará únicamente dentro de una zona específica identificada como la de mayor afectación por el sismo, de acuerdo con información difundida en 90 Minutos.

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Durante esta jornada, los vehículos cuyas placas terminen en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) tendrán restricción para circular dentro del área establecida. Es importante aclarar que, según 90 Minutos, esta decisión no representa el regreso del pico y placa general los sábados en toda la ciudad de Cali. El objetivo principal de la restricción es contribuir a que se mantengan condiciones controladas para la movilidad, mientras avanzan diversas labores relacionadas con la recuperación, entre ellas visitas técnicas, remoción de escombros y trabajos de aseguramiento en las zonas más sensibles tras el sismo.

El horario durante el cual operará la restricción será continuo: empezará a las 6:00 a.m. y finalizará a las 7:00 p.m. Solo aplicará en el denominado Pico y Placa Solidario dentro de un polígono específico. Este polígono está delimitado por importantes vías de la ciudad: la Autopista Sur entre carreras 39 y 66, carrera 66 entre la Autopista Sur y calle 3, calle 3 entre carreras 66 y 52, calle 5 entre carreras 36 y 52, y la carrera 39 entre calles 5 y 9. Así lo explica de forma detallada 90 Minutos.

A pesar de hacer parte del polígono, tanto la Autopista Sur como la carrera 66 permanecerán habilitadas para el tránsito, debido a que son corredores fundamentales para distribuir el tráfico en la ciudad. Además, la calzada norte de la carrera 39, entre la Autopista Sur y la calle 9, y la calle 9 desde la carrera 39 en dirección norte, tampoco tendrán restricción, con el fin de facilitar la movilidad hacia otras zonas de Cali. Todas estas disposiciones fueron diseñadas atendiendo las necesidades de recuperación y circulación, sin imponer una restricción total que complique aún más la cotidianidad de los caleños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas de vehículos tendrán restricción por pico y placa este sábado en Cali?

La restricción de pico y placa este sábado afecta exclusivamente a los vehículos cuyas placas terminan en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9, conforme a la información de 90 Minutos. Esta medida solo aplica en el polígono definido como área de mayor impacto tras el sismo del 10 de agosto.

¿Cuáles son las zonas exactas donde no aplica la restricción de pico y placa en Cali?

Aunque parte del polígono, la Autopista Sur y la carrera 66 permanecerán habilitadas como corredores principales. También estarán sin restricción la calzada norte de la carrera 39, entre la Autopista Sur y la calle 9, y la calle 9 desde carrera 39 hacia el norte, según 90 Minutos. Estas exclusiones permiten un flujo vehicular más eficiente durante la jornada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.