Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, informó que varios sectores de la ciudad experimentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable durante este viernes. Esta medida responde a labores de reparación y mantenimiento que se llevarán a cabo en las redes de acueducto, lo cual afectará en particular a zonas específicas de la capital vallecaucana. Según los comunicados oficiales de Emcali, la suspensión busca garantizar el correcto funcionamiento y la mejora en la prestación del servicio para los usuarios.

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Entre los barrios afectados se encuentran Ciudadela Comfandi, específicamente en la intersección de la carrera 80 con la calle 42; La Fortaleza en las direcciones de calle 32 # 30 - 12 y calle 32 # 31 - 04; San Carlos en la carrera 33 con calle 32; y El Troncal, en la calle 47 # 11 - 52. En estos puntos, la comunidad debe prepararse para la eventual suspensión temporal del servicio, ya que las labores de los equipos técnicos pueden extenderse a lo largo del día, dependiendo de la complejidad de los trabajos requeridos. Así lo confirmó Emcali en la información difundida para advertir a la ciudadanía.

Adicionalmente, se detallaron intervenciones especiales en otras zonas como Siloé sector La Playita, donde se llevará a cabo una reparación por daño en instalaciones en la calle 13 oeste con la 52; Juanchito, en la calle 94 con carrera 8 B; Las Ceibas, en la carrera 8 con calle 62, sitio en el que se continuará el arreglo de una tubería de gran diámetro; Los Libertadores, en la carrera 21 A con calle 2 A oeste, además de Nueva Floresta y Santa Mónica Residencial, donde los operativos estarán enfocados especialmente en reparaciones de tuberías de gran tamaño.

La empresa invitó a los usuarios afectados a tomar las precauciones necesarias para abastecerse de agua ante las eventuales suspensiones, subrayando que estos trabajos son indispensables para asegurar la continuidad y calidad del servicio en el futuro próximo. Emcali enfatizó la importancia de estas acciones de mantenimiento correctivo y preventivo, informando puntualmente sobre los sectores involucrados y los avances de los trabajos.

Las notificaciones han sido difundidas por fuentes oficiales y medios reconocidos, como 90 Minutos, para mantener informada a la población y facilitar la planificación cotidiana de los habitantes en los sectores mencionados.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua este viernes por trabajos de Emcali?

Los barrios reportados oficialmente por Emcali que tendrán suspensión temporal del servicio de agua este viernes son Ciudadela Comfandi, La Fortaleza, San Carlos y El Troncal. En estos sectores, los equipos técnicos ejecutarán labores de reparación y mantenimiento que afectarán la disponibilidad del servicio durante parte del día.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de reparación en las redes de acueducto en Cali?

Emcali explicó que los trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto son necesarios para corregir daños, prevenir averías mayores y asegurar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua potable. Estas acciones incluyen tanto arreglos por daños imprevistos como el mantenimiento preventivo en tuberías de gran diámetro y otras instalaciones críticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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