Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes, destacados acontecimientos marcaron la actualidad de Cali y Colombia, consolidando una jornada informativa determinante para quienes desean iniciar el día estando informados. Entre los hechos de relevancia, se reportó un accidente en el sur de Cali, específicamente en la calle 5 con carrera 50, donde una retroexcavadora protagonizó un incidente que dejó a una persona herida y causó daños a la estructura semafórica del sector. La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue remitida oportunamente a una clínica, mientras las autoridades locales gestionaron la emergencia, según se indicó en Noticiero 90 Minutos.

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En relación con los estragos del terremoto reciente, la ciudad continúa rindiendo tributo a las víctimas y reconociendo la labor de los equipos de rescate. Anoche, se celebró una eucaristía en memoria de quienes perdieron la vida el pasado 10 de agosto. El acto, impulsado por la Gobernación, fue también una oportunidad para exaltar la entrega de voluntarios, socorristas y ciudadanos, quienes, con especial dedicación en el edificio Vanessa, colaboraron apoyando las labores de rescate y salvamento, resaltando la solidaridad que emergió entre la comunidad frente a la crisis, de acuerdo con lo informado por Noticiero 90 Minutos.

En el ámbito político, se conoció que Estados Unidos revocó la visa de Viviana Marín, actual secretaria política de la Juventud Comunista (JUCO) en Bogotá. La medida se produjo tras sus declaraciones convocando a movilizaciones contra el gobierno de Abelardo de la Espriella y su llamado a "hacer invivible este país", un hecho que ha generado diversas reacciones en el contexto nacional.

Por otro lado, la recuperación económica de negocios afectados por el terremoto cuenta ahora con una herramienta digital. La plataforma Cali Recomienda fue creada para apoyar a microemprendimientos golpeados por la emergencia, permitiendo a los ciudadanos conocer y respaldar iniciativas que requieren impulso para superar las dificultades económicas, según datos divulgados por Noticiero 90 Minutos.

Finalmente, la Secretaría de Cultura de Cali anunció que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, un evento de gran tradición para la región, tendrá una nueva programación en el segundo semestre de 2027, aunque la fecha exacta está pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

¿Cuál es la función de la plataforma Cali Recomienda para los negocios afectados en Cali?

Cali Recomienda es una herramienta digital pensada para apoyar a los microemprendimientos de Cali que sufrieron pérdidas tras el reciente terremoto. A través de este espacio, los ciudadanos pueden conocer diferentes negocios locales y brindarles respaldo, ayudando así en la recuperación económica de los comercios perjudicados.

¿Por qué Estados Unidos revocó la visa a la dirigente de la Juventud Comunista (JUCO) en Bogotá?

La revocatoria de la visa a Viviana Marín, secretaria política de la Juventud Comunista (JUCO), fue resultado de sus declaraciones en las que convocó movilizaciones en contra del gobierno de Abelardo de la Espriella y propuso "hacer invivible este país". Este hecho fue reportado como parte de las noticias regionales recogidas por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.