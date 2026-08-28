Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es mucho más que una simple predicción; constituye un instrumento científico vital, cuya precisión descansa en sofisticados procesos matemáticos y tecnológicos. Lejos de tratarse de suposiciones, el pronóstico meteorológico surge a partir de un detallado análisis del comportamiento caótico de la atmósfera terrestre, como lo señala la información consultada en 90 Minutos.

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Todo comienza con la obtención masiva de datos, un esfuerzo global en el que millones de valores sobre temperatura, presión, humedad y viento son recogidos de manera simultánea. Para obtener esta información, existe una red interconectada de estaciones meteorológicas en tierra, boyas ancladas en los océanos, aviones comerciales en pleno vuelo y globos sonda que alcanzan la estratosfera. De acuerdo con el portal 90 Minutos, los satélites meteorológicos también juegan un rol fundamental, ya que orbitan constantemente y remiten imágenes de las formaciones nubosas que se generan en diferentes partes del planeta. Los radares detectan en tiempo real la intensidad y movimiento de las lluvias, permitiendo una visión todavía más precisa del tiempo.

Los datos recopilados son enviados luego a centros internacionales donde se encuentran supercomputadoras de gran capacidad. Estas máquinas procesan la información usando modelos numéricos de predicción, que consisten en programas informáticos que basan sus resultados en las leyes básicas de la física y la termodinámica. Para pronosticar cómo se comportará la atmósfera, estos sistemas dividen el planeta en una compleja malla tridimensional y simulan los cambios minuto a minuto, brindando así una proyección detallada del clima futuro.

Actualmente, la ciudad de Cali cuenta con el reporte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que presentó el pronóstico para este viernes. Según la CVC, se esperan cielos parcialmente nublados con largos periodos secos durante el día. Sin embargo, hacia la noche aumenta la probabilidad de lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en la zona montañosa de los Farallones. Según la entidad, un sistema de baja presión sobre el Pacífico colombiano y el paso de una vaguada en niveles medios de la atmósfera configuran estas condiciones meteorológicas, con un potencial moderado de lluvias en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo recolectan los datos para el pronóstico del clima?

La recolección de información meteorológica se realiza a través de una extensa red de estaciones terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos sonda. Adicionalmente, los satélites que giran alrededor del planeta y los radares terrestres recopilan imágenes y datos que permiten observar y seguir el comportamiento de masas de aire y precipitaciones, como describe el portal 90 Minutos.

¿Qué significa el término 'vaguada' en meteorología?

En el contexto meteorológico, una 'vaguada' es una zona de baja presión atmosférica alargada. Suele asociarse con condiciones inestables, que favorecen la formación de lluvias o tormentas, lo cual se comprobó en el pronóstico emitido por la CVC para Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.