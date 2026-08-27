Por: Noticiero 90 minutos

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Una nueva actualización en la aplicación de mensajería WhatsApp dejará sin acceso a algunos usuarios que poseen teléfonos antiguos. De acuerdo con la información publicada por el portal 90 Minutos, esta medida se implementará desde el 8 de septiembre de 2026 y está dirigida específicamente a quienes aún tienen equipos con sistemas operativos Android 5.0 o Android 5.1. La decisión no afecta a todos por igual; únicamente los dispositivos que no puedan ser actualizados a Android 6.0 o a una versión posteriores serán los que dejen de recibir soporte de la popular plataforma.

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No existe una restricción definida por marcas. Esto significa que tener un teléfono Samsung, Motorola, LG o Sony no implica necesariamente que usted pierda el acceso a la aplicación. Lo determinante es la versión de Android instalada y la capacidad del teléfono para recibir nuevas actualizaciones que permitan cumplir los requisitos de WhatsApp. Así, la clave está en revisar la configuración del dispositivo, específicamente en los apartados "Ajustes", "Acerca del teléfono" o "Información del teléfono", donde aparece el dato sobre la versión del sistema operativo.

Para los usuarios que detecten que su equipo opera con Android 5.0 o 5.1, es fundamental observar si existe una actualización pendiente antes de septiembre. Si el fabricante dejó de ofrecer actualización para ese modelo, el celular no podrá instalar una versión más reciente del sistema operativo. En ese caso, WhatsApp dejará de funcionar en ese dispositivo, aunque el resto de funciones del teléfono pueden continuar operativas, dependiendo del modelo y de las aplicaciones instaladas.

Antes de pensar en comprar un celular nuevo, la recomendación es verificar si hay alguna actualización disponible que habilite el acceso a WhatsApp más allá de la fecha límite. Además, para quienes estén cerca del límite de compatibilidad, guardar una copia de seguridad de las conversaciones es un paso clave. Esta función permite respaldar chat y archivos almacenados en la aplicación, facilitando la recuperación de la información en caso de tener que migrar a un dispositivo diferente.

Este tipo de ajustes en los requisitos de WhatsApp se produce porque las versiones más nuevas de la aplicación requieren sistemas operativos capaces de soportar funciones y actualizaciones de seguridad cada vez más complejas. Así, si su teléfono lleva varios años sin recibir actualizaciones, septiembre será un momento clave para chequear la versión instalada y tomar decisiones a tiempo para no quedar incomunicado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué versiones de Android dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026?

A partir del 8 de septiembre de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en celulares que tengan instalado Android 5.0 o Android 5.1. Únicamente los dispositivos con acceso a Android 6.0 o versiones posteriores seguirán recibiendo soporte. Este ajuste busca que la aplicación funcione en sistemas que puedan atender las necesidades de seguridad y rendimiento actuales.

¿Cómo puedo saber si mi celular necesita una actualización para seguir usando WhatsApp?

Usted puede consultar la versión del sistema operativo desde el menú de "Ajustes", entrando en "Acerca del teléfono" o "Información del teléfono". Allí encontrará el dato sobre la versión de Android en su equipo. Si su teléfono opera con Android 5.0 o 5.1, conviene buscar una actualización de software antes de la fecha límite para preservar el acceso a WhatsApp.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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