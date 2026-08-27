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La Alcaldía Distrital de Santiago de Cali ha fortalecido su respuesta institucional tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, presentando un canal de atención a través de WhatsApp, con el propósito de acercar y agilizar la gestión de ayuda humanitaria para las familias damnificadas. De acuerdo con información oficial, el objetivo es establecer un acompañamiento permanente y coordinar la entrega de kits de primera necesidad en siete puntos estratégicos de la ciudad.

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El nuevo canal funciona mediante el número telefónico 324 6900888, por donde los habitantes afectados pueden validar datos personales y seleccionar su punto de entrega, garantizando así un proceso directo, transparente y ágil. De acuerdo con la administración distrital, la iniciativa es coordinada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, bajo el liderazgo del secretario Ricardo Peñuela, y recurre a registros en la base de datos de la emergencia (RUFE), para identificar y verificar a los beneficiarios.

El flujo de atención inicia cuando la persona registrada en RUFE recibe un mensaje oficial en su teléfono móvil, acompañado de un enlace directo al chat de WhatsApp. Al continuar, el usuario debe proporcionar su número de documento de identidad; el sistema valida de manera inmediata sus datos. Posteriormente, el asistente virtual permite elegir el punto de atención preferido para la entrega de ayuda, y luego el beneficiario recibe un nuevo mensaje donde se le informa la fecha y hora designadas para presentarse en el sitio seleccionado. Es obligatorio que el ciudadano lleve su documento de identidad físico para acceder al kit humanitario.

Los puntos de distribución han sido descentralizados en siete locaciones, situadas en las comunas 1, 2, 5, 13, 18 y 19. Eso permite evitar aglomeraciones y facilitar el acceso según la ubicación de los afectados. Entre los sitios habilitados figuran el Coliseo Celestino Mutis, la Unidad Recreativa El Avión y la Unidad Recreativa Cañaveralejo, entre otros mencionados por la Alcaldía de Cali en su anuncio oficial.

La administración enfatiza que recibir estas ayudas humanitarias no limita la postulación a otros programas sociales, subsidios o apoyos financieros de orden local, departamental o nacional, pues cada uno mantiene requisitos y procedimientos independientes. Las autoridades insisten también en la importancia de atender solo mensajes oficiales para proteger los datos personales y aprovechar el canal verificado de WhatsApp para una gestión segura y eficiente del apoyo institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el canal de WhatsApp habilitado por la Alcaldía de Cali para los damnificados por el sismo?

El canal de WhatsApp implementado por la Alcaldía de Cali permite a los damnificados del reciente terremoto validar sus datos, elegir un punto de entrega y recibir notificaciones sobre la fecha y hora para recoger su kit humanitario, asegurando así transparencia y agilidad durante todo el proceso, según detalló la Secretaría de Gestión del Riesgo.

¿Qué es el RUFE y por qué es necesario estar registrado para recibir ayuda en Cali tras el sismo?

RUFE es el registro de emergencia de la Alcaldía de Cali que asocia los datos de las personas afectadas por el terremoto. Solo quienes figuran en este registro pueden acceder al canal oficial de WhatsApp y recibir la asistencia humanitaria coordinada por las autoridades municipales, de acuerdo con la información oficial proporcionada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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