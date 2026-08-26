Por: EL PILON SA

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La solidaridad de los habitantes de Valledupar y sus alrededores sigue siendo protagonista tras la emergencia causada por los terremotos del pasado 10 de agosto en Colombia. Aunque la primera gran jornada de recolección de ayudas, realizada el 19 de agosto en la Catedral Ecce Homo, ya concluyó, la campaña liderada por la Pastoral Social y el Banco de Alimentos continúa activa, recibiendo donaciones fundamentales para las familias damnificadas.

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Durante esa jornada inicial, la comunidad logró reunir más de 15 toneladas de productos, entre los que se cuentan alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo y comida para mascotas. Sin embargo, tal como lo informó la Pastoral Social de Valledupar, la colecta no se detuvo en esa fecha: siguen llegando contribuciones desde distintos sectores, incluyendo colegios, empresas privadas, instituciones y ciudadanos, quienes han mostrado una respuesta constante frente a la emergencia.

Para aquellas personas e instituciones que desean seguir colaborando, las parroquias de la Diócesis de Valledupar permanecen habilitadas como puntos de acopio. Allí, la Pastoral Social continúa recibiendo principalmente alimentos no perecederos y agua potable, aunque cualquier elemento útil para las familias damnificadas es bien recibido. De este modo, la red parroquial sigue jugando un papel central como canal para la solidaridad ciudadana.

Por otro lado, el apoyo no se limita únicamente a donaciones materiales. El domingo 23 de agosto, las parroquias de la Diócesis organizaron una colecta extraordinaria de dinero, fortaleciendo así la atención a quienes todavía necesitan apoyo tras la crisis. Estas acciones han estado acompañadas de un proceso logístico importante para asegurar que las ayudas lleguen a su destino. Según la información más reciente de la Pastoral Social, ya se han enviado 62 toneladas de ayuda humanitaria hacia comunidades afectadas, especialmente en el departamento del Chocó y el municipio de Dosquebradas, Risaralda, ambos incluidos dentro del alcance de la campaña.

Mientras tanto, la invitación sigue abierta: quienes deseen aportar pueden llevar sus ayudas en especie a las parroquias de la Diócesis, donde la Pastoral Social continúa organizando y clasificando cada contribución. Para más detalles o para resolver inquietudes, está habilitada la línea de WhatsApp 322 730 7199 de la Pastoral Social de Valledupar.

¿Dónde puedo donar alimentos y ayudas para las familias afectadas por los terremotos en Colombia?

Si usted desea seguir contribuyendo, puede llevar sus donaciones en especie directamente a las parroquias de la Diócesis de Valledupar, que están habilitadas como puntos de acopio, según información de la Pastoral Social y el Banco de Alimentos. Allí se reciben principalmente alimentos no perecederos, agua potable y elementos de higiene para las familias que todavía requieren apoyo tras la emergencia.

¿Cuáles comunidades han recibido las ayudas recolectadas por la Pastoral Social de Valledupar?

De acuerdo con el balance de la Pastoral Social, hasta la fecha ya se han trasladado 62 toneladas de ayudas humanitarias a comunidades afectadas, con especial atención a zonas del departamento de Chocó y el municipio de Dosquebradas, en Risaralda, quienes forman parte de las regiones priorizadas en la campaña de solidaridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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