Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación anunció la captura e imputación de 11 presuntos miembros de una facción de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que, de acuerdo con el ente investigador, operaba en la zona rural de Puerto Gaitán, Meta. Los capturados, según la Fiscalía, estarían implicados en acciones de control territorial, intimidación a la población y extorsión a comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores, lo que evidencia el impacto de estas organizaciones criminales en la vida económica y social de la región (información de El Espectador).

Sigue a PULZO en Discover

Dentro del grupo de detenidos destaca Rafael Salgado Merchán, alias “Águila”, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas y hombre de confianza de José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, líder de la estructura en Meta. Junto a él, también fueron identificados y procesados Juan Pablo Solano Estupiñán, Mallerly Velásquez Cárdenas, Iván Darío Moreno Domínguez, Luis Miguel Solano Lombana, José Delfín Villalobos Jiménez, Omar Santiago Rodríguez Velásquez, Breyner Alexander Rodríguez Velásquez, Cristian Camilo Cortés Cardona, Wilton Acosta Grosso y Diego Andrés Hernández Wallis.

La Fiscalía informó que durante los operativos realizados en fincas de la región —entre ellas Villa La Paz y Casa Roja— se encontraron armas, municiones, chalecos tácticos y equipos de radiocomunicación utilizados por la red criminal para sus actividades ilícitas. La imputación de cargos incluyó delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Todos los implicados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y no aceptaron los cargos.

Esta facción de la Segunda Marquetalia, como se le conoce a una de las disidencias de las Farc, figura además como presunta responsable del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrido en junio de 2025. La fiscal general Luz Adriana Camargo expuso detalles de la investigación y anunció órdenes de captura contra altos mandos del grupo, entre ellos alias “Iván Márquez”, “John 40” y “Zarco Aldinever”. Según la fiscal, Kendric Téllez Álvarez habría sido el enlace directo para ejecutar el crimen, bajo instrucción de “Zarco Aldinever”.

La muerte de José Manuel Sierra, ‘Zarco Aldinever’, ha estado rodeada de versiones contradictorias. Mientras la Segunda Marquetalia envió un comunicado confirmando el fallecimiento, el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, enfatizó que no existía certeza sobre el hecho y solicitó colaboración para esclarecer esa información.

¿Por qué la Segunda Marquetalia es señalada como autora del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La Fiscalía General de la Nación ha vinculado a la Segunda Marquetalia con el asesinato de Miguel Uribe Turbay debido a investigaciones de inteligencia e información obtenida tras la captura de varios implicados. La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que miembros de esta disidencia habrían coordinado y ordenado el ataque, y que algunas capturas ya generaron condenas tras aceptación de cargos por parte de los ejecutantes materiales, fortaleciendo así la hipótesis sobre la autoría intelectual de este grupo armado ilegal.

¿Qué significa concierto para delinquir agravado y por qué se usa en estos casos?

Concierto para delinquir agravado es un término jurídico empleado para describir la unión de varias personas con el objetivo de cometer delitos, en este contexto con fines de extorsión y otros crímenes graves. Es “agravado” porque implica propósitos adicionales o un mayor grado de organización. Se usa en casos donde existen estructuras criminales, como la investigada en Puerto Gaitán, ya que demuestra una colaboración sistemática para cometer actos ilícitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.