Por: El Espectador

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Las tensiones entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático han quedado en evidencia una vez más, a pesar de los intentos de acercamiento recientes. Esta vez, la controversia giró en torno a la elección de Carolina Soto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Tras la salida de María Consuelo Araújo hacia la embajada de Colombia en Estados Unidos, el gremio de los constructores inició su proceso interno y eligió a Soto, pero la designación no duró ni un día. Un mensaje de Carolina Gómez, portavoz de la Presidencia, y llamadas desde el Ejecutivo precipitaron el retiro de dicho nombramiento.

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Este hecho generó inmediatas reacciones políticas. El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, fue uno de los primeros en expresar su desacuerdo y cuestionó las presuntas “presiones” ejercidas desde el Ejecutivo. Según Vallejo, un gremio pierde autonomía e independencia cuando cede a las influencias del gobierno, dejando de priorizar los intereses de sus afiliados y convirtiéndose en un brazo del poder. De manera similar, Andrés Forero, senador de esa colectividad, lamentó el “desnombramiento” de Soto y enfatizó que la independencia gremial es un valor que el país debe salvaguardar.

Aunque hubo voces menos críticas, como la del representante Daniel Briceño, quien elogió la trayectoria de Carolina Soto, la situación dejó aún más marcada la fractura entre el gobierno y su principal bancada oficialista. Las diferencias tienen antecedentes en la campaña presidencial, cuando las disputas por la Presidencia del Senado y las tensiones en las elecciones internas de la Congreso ya mostraban un ambiente fragmentado. El Centro Democrático, segundo partido con mayor representación, propuso a Honorio Henríquez, pero la intervención del presidente De la Espriella y alianzas circunstanciales desencadenaron un pulso político en el Legislativo.

Estos desacuerdos trascendieron otras instancias, como la elección del contralor y la distribución de cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), según la reconstrucción de los hechos realizada por El Espectador. En medio de disputas, incluso el expresidente Álvaro Uribe interpretó algunas decisiones del Ejecutivo como una “amenaza” hacia su partido. Finalmente, bajo presión y en medio de la controversia, Carolina Soto declinó la aspiración. En su comunicado, recalcó la necesidad de independencia del sector privado y el respeto del gobierno por las decisiones gremiales. La CCI, considerada por el presidente De la Espriella como central para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, deberá ahora buscar un nuevo liderazgo.

¿Por qué se generó la controversia alrededor del nombramiento de Carolina Soto en la CCI?

La polémica surgió por supuestas presiones del gobierno para influir en la elección de la presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, según líderes del Centro Democrático citados por El Espectador. Esto llevó al retiro de Carolina Soto del cargo, desatando un debate sobre la autonomía de los gremios frente al poder Ejecutivo.

¿Cuál es el papel de la Cámara Colombiana de la Infraestructura tras el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella recogidas por El Espectador, la Cámara Colombiana de la Infraestructura es considerada clave para la reconstrucción en las zonas afectadas por el reciente sismo, por lo que su liderazgo es un asunto de especial relevancia política y económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.