Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Congreso de la República llevó a cabo la elección de los nueve magistrados que formarán parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el periodo 2026-2030, luego de intensas negociaciones entre las distintas bancadas políticas, según informó El Diario. La sesión conjunta entre el Senado y la Cámara de Representantes concluyó entrada la noche del 25 de agosto, evidenciando la complejidad que caracteriza a estas decisiones institucionales. Aunque se intentó avanzar hacia una lista unificada, finalmente se presentaron tres planchas, como resultado de los acuerdos y desacuerdos entre los partidos y movimientos representados en el Legislativo.

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El proceso electoral dejó una mayoría de siete puestos en manos de partidos diferentes al Pacto Histórico, colectividad que logró asegurar dos magistraturas, específicamente para Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista. Cambio Radical, por su parte, retuvo una posición, que quedó en manos de Gersel Luis Pérez. Los demás elegidos representan al Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Salvación Nacional y MIRA. Se prevé que los nuevos magistrados asumirán sus cargos en septiembre y reemplazarán a quienes ejercieron de 2022 a 2026.

El sistema de cifra repartidora fue clave en la distribución de los puestos. La plancha más votada –apoyada por el Centro Democrático, Liberal, Conservador, La U, Salvación Nacional y MIRA– obtuvo 169 votos y seis magistraturas. La segunda, respaldada por el Pacto Histórico, AICO y En Marcha, consiguió 77 votos y dos asientos. La tercera, centrada en la candidatura de Gersel Pérez, recibió 28 votos y posibilitó su elección. El Pacto Histórico buscó una tercera posición para el exministro del Interior Guillermo Rivera, sin lograrlo, igual que Alirio Uribe y Gabriel Bustamante.

Entre los perfiles seleccionados destacan excongresistas y servidores públicos con experiencia en derecho electoral. Nubia Stella Martínez, abogada de la Javeriana y exdirectora del Centro Democrático; Silvio Carrasquilla, con tres periodos en la Cámara; y Juan Carlos Wills, abogado y exrepresentante de Bogotá. El Consejo Nacional Electoral, según la Constitución, tiene nueve miembros elegidos por el Congreso mediante la cifra repartidora, garantizando representación de las fuerzas políticas. El CNE tiene entre sus competencias supervisar la actividad electoral, intervenir en temas de financiación y decidir sobre personerías jurídicas y habilitaciones. La reciente elección no solo actualizó los miembros del CNE, sino que definió el equilibrio político de la autoridad que vigilará las próximas elecciones en Colombia hasta 2030.

¿Cuántos magistrados del CNE logró elegir el Pacto Histórico y quiénes son?

El Pacto Histórico consiguió dos de las nueve magistraturas del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030, de acuerdo con El Diario. Estas posiciones fueron ocupadas por las abogadas Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, quienes cuentan con experiencia en la administración pública y en temas de derechos humanos, respectivamente.

¿Cómo se distribuyeron los nueve puestos del CNE entre los partidos políticos?

Los nueve puestos del CNE para 2026-2030 se repartieron según el sistema de cifra repartidora: seis magistraturas para la plancha mayoritaria apoyada por el Centro Democrático, Liberal, Conservador, La U, Salvación Nacional y MIRA; dos para la coalición encabezada por el Pacto Histórico; y uno para Cambio Radical. Esta distribución refleja la fuerza política de cada sector en el Congreso, como lo señala El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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