Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La divulgación de la declaración patrimonial y de intereses del presidente Abelardo de la Espriella provocó una intensa polémica tras identificarse inconsistencias en los datos publicados inicialmente por la Función Pública. El hecho más llamativo fue la ausencia de su esposa, Ana Lucía Pineda Aruachan, en el formulario del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), a pesar de ser conocido públicamente su matrimonio. El documento presentado primero indicó que el mandatario no tenía cónyuge ni compañera permanente, lo que desató debates no solo por la omisión, sino también porque el formulario afirmaba de manera explícita que De la Espriella carecía de vínculos de este tipo.

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La Presidencia esclareció que la inconsistencia no obedecía a una intención de ocultamiento ni a estrategias patrimoniales o tributarias. Según la Casa de Nariño, fue un "error humano" durante el diligenciamiento y cargue de la información al SIGEP II, cuando la persona encargada marcó una opción incorrecta. Las autoridades enfatizaron que, tras una revisión de los documentos de soporte, la información fue actualizada para reflejar el vínculo matrimonial del mandatario y ajustar cualquier otro dato omitido o consignado de manera parcial.

En la versión corregida, publicada luego de que Cambio revelara las inconsistencias, ya aparece registrada Ana Lucía Pineda como esposa de De la Espriella. Según la nueva declaración, los intereses personales de Pineda no representan conflictos frente a las funciones del presidente. Además, el ajuste no solo abarcó el estado civil: mientras que la primera publicación señalaba ingresos superiores a $10.272 millones y omitía propiedades, cuentas y sociedades, la actualización reportó bienes patrimoniales por más de $20.455 millones, obligaciones, varias cuentas bancarias nacionales e internacionales y participación en la sociedad Cosenza S.A.S.

La Ley 2013 de 2019 exige a funcionarios como el presidente hacer pública información clara y verificable sobre sus bienes, rentas y conflictos de interés. Esto permite la vigilancia ciudadana y garantiza transparencia, por lo que cualquier inexactitud —incluso por error administrativo— implica cuestionamientos y un mayor escrutinio. La Casa de Nariño reiteró que corregir oportunamente también forma parte del principio de transparencia.

Finalmente, la declaración tributaria ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) no experimentó cambios. La modificación central ocurrió en el formulario patrimonial y de intereses que se publica como mecanismo de rendición de cuentas ante la ciudadanía, reforzando la importancia de controles antes de su divulgación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue necesario corregir la declaración de bienes y rentas del presidente Abelardo de la Espriella?

La corrección se hizo indispensable debido a que la primera versión de la declaración omitía información clave, como el estado civil del mandatario, pese a que está casado con Ana Lucía Pineda. De acuerdo con la Presidencia, esto se debió a un error humano en el diligenciamiento del SIGEP II, por lo que la información se ajustó para cumplir con los estándares de veracidad y transparencia que exige la ley.

¿Qué información debe incluir la declaración pública de bienes según la Ley 2013 de 2019?

La Ley 2013 de 2019 obliga a ciertos servidores públicos, entre ellos el presidente, a divulgar su declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración de impuestos sobre la renta. Toda esta información debe ser clara, fidedigna y completa, con el fin de garantizar controles y prevenir conflictos en el ejercicio de funciones públicas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.