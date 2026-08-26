Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Fabio Torres, conocido popularmente como ‘El Rector’, es recordado este martes en Valledupar durante un emotivo homenaje póstumo que tiene lugar en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez. Decenas de personas se congregan en este recinto para rendir tributo a una de las figuras más destacadas del sector empresarial y publicitario local, cuya influencia se mantuvo vigente durante más de veinte años.

Sigue a PULZO en Discover

El ambiente en la biblioteca evoca respeto y gratitud. Familiares, amigos y diversas personas que compartieron distintos momentos de la vida de Fabio Torres han asistido con el propósito de despedirlo y compartir palabras de reconocimiento. De acuerdo con la información difundida, las manifestaciones de afecto se intercalan con recuerdos que ponen en primer plano el carácter y el legado de un hombre que marcó a la ciudad tanto a nivel profesional como personal.

Durante el homenaje, se resaltan los aportes de ‘El Rector’ al desarrollo y dinamismo del sector publicitario en Valledupar. Aquellos que lo conocieron recuerdan su dedicación y liderazgo, así como su inconfundible estilo para enfrentar los retos del entorno empresarial. Según lo reporta el medio local El PILÓN, el evento es transmitido en vivo, permitiendo que quienes no logran asistir en persona puedan conectarse y seguir, minuto a minuto, todos los detalles de la despedida.

El significado de este homenaje radica en la forma en que la comunidad reconoce su papel central como referente. El impacto de su trabajo se refleja no solo en el reconocimiento de colegas y socios, sino también en el recuerdo que conservan quienes participaron en diferentes etapas de su trayectoria. Con este acto, Valledupar expresa el aprecio colectivo por los aportes y el legado de quien, para muchos, representó una voz influyente en el ámbito empresarial y un ejemplo de constancia en el sector publicitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el homenaje a Fabio Torres, ‘El Rector’, en Valledupar?

El homenaje a Fabio Torres, ‘El Rector’, se realiza en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, donde familiares, amigos y personas del sector empresarial y publicitario se reúnen para recordarlo. El evento, caracterizado por muestras de afecto y palabras de reconocimiento, es transmitido en vivo por El PILÓN, permitiendo que la comunidad de Valledupar y otros interesados participen del tributo y despedida.

¿Por qué Fabio Torres era importante para el sector publicitario de Valledupar?

Fabio Torres sobresalió como una figura influyente en el sector publicitario y empresarial de Valledupar durante más de dos décadas. Sus aportes y liderazgo lo convirtieron en un referente, siendo reconocido por su dedicación y por el impacto positivo que dejó en la industria local, según relatan colegas y asistentes al homenaje.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.